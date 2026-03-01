MJÖRNBERG: Snudd på ett fiasko – men med skyhög potential



De sista grundseriematcherna är spelade och med det kan vi också analysera utfallet av det nya serieupplägget i Hockeyettan. Med tanke på den ojämna lunk som snabbt uppstod i både norr och söder är det snudd på att man skulle kunna kalla det för ett fiasko. Men det är inte skäl att döma ut modellen.

Det var en pilotsäsong och det finns skyhög potential i upplägget. Om man gör vissa ändringar.



Även om det var avgjort kring alla viktiga streck inför sista omgången fick vi ändå lite spänning när de sista grundseriematcherna spelades. Affären i söder där topp sex-positionerna ett tag skiftade för varje mål som föll och där kalaset Tranås-Halmstad (6-7 efter förlängning) var juvelen var spännande att följa. Likaså förvecklingarna mellan de blivande play-in-lagen i norr.



Att vi inte fick någon riktig streckdramatik kan inte skyllas på upplägget. Ibland faller det sig bara så. Men med 38 grundserieomgångar spelade är det ändå på sin plats att analysera och utvärdera det nya serieupplägget.



För hur blev det egentligen med de två raka 20-lagsserierna i norr och söder?



Jag skulle säga snudd på ett fiasko.

