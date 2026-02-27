MJÖRNBERG: Det är fel gubbe som får sparken

När spelarna tappat tron på sin tränare är det ofrånkomligt att det förr eller senare leder till sparken. Men ändå är känslan efter Borås entledigande av Christer Nylund att det kanske är fel gubbe som får gå. Lagbyggena de senaste säsongerna har inte hållit måttet.



Tabellpositionen är allt annat än vad den förväntats att vara och känslan är att spelarna slutat lyssna på Christer Nylund och hans idéer i båset. På så sätt är det säkert en ganska ofrånkomlig sak att han får lämna som huvudansvarig för Borås om laget ska kunna uppnå någon form av framgång i slutspelet den här våren. Formen är usel.



Men efter fredagens besked att Borås väljer att sparka sin huvudtränare är känslan ändå att det nog egentligen är fel gubbe som får gå.



För sportchefen Christoffer Holst borde också ta ett stort ansvar för att det ser ut som det gör i Borås.

