Nekades 2025 - erbjuds plats i Hockeyettan

KB65 har erbjudits en plats i Hockeyettan. Foto: Bildbyrån.

2024 erbjöds KB65 en plats i Hockeyettan, men tackade nej. 2025 var man klara på sportsliga grunder, men nekades elitlicens.

Nu, med detta i ryggen, meddelar Bjästa-klubben att man återigen är indragen i det licenskaos som blivit vardag i den svenska tredjedivisionen. Precis som 2024 handlar det om en erbjuden plats, dock har man ännu inte beslutet om svaret ska bli ett ja.

– Hade det här kommit i april kan jag nästan lova att vi hade spelat i ettan nästa säsong men nu är vi ju redan i juli. Vi går snart på is och halva Sverige är på semester. Det är svårt att rodda ihop det som krävs då, säger tränaren Ted Svensson till ÖA.

En överklagandeprocess pågår samtidigt

Det hela kommer till följd av att Forshaga och Falu IF nekats elitlicens och att flera andra klubbar redan tackat nej.

– Det är mindre bra för alla, säger Ted Svensson om att frågan kommer så sent.

– Vi har varit i båda sitsarna och även om vi är längre fram i dag än för två år sedan så säger det sig självt att det är svårt, fortsätter han.

Hockeyettan önskar svar så snart som möjligt och Svensson menar att KB65, med 700 000 kronor i eget kapital, kommer att klara licensnämndens krav den här gången.

Samtidigt pågår en överklagandeprocess både från Forshaga och Falu IF. Något som kan fördröja allt ytterligare.