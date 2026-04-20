Sportchefen lämnar − efter tre månader

Jens Gustafsson fick sparken som tränare men återvände som sportchef och klubbdirektör.

Nu står det klart att han lämnar Troja-Ljungby igen.

− Jag har landat i att det inte är rätt läge för mig att ta det steget, säger han i ett pressmeddelande.

Jens Gustafsson lämnar Troja-Ljungby återigen.

Det fortsätter att vara rörigt i Troja-Ljungby.

Jens Gustafsson förde upp Troja till HockeyAllsvenskan igen förra året. Han var först både huvudtränare och sportchef men klev ner till att bara vara tränare i allsvenskan medan Tobias Johansson plockades in som sportchef. I december fick dock Gustafsson sparken som tränare efter en tuff första halva på säsongen i HockeyAllsvenskan.

I januari var dock Jens Gustafsson tillbaka och anställdes som klubbdirektör och sportchef i Troja-Ljungby. Det innebar att Tobias Johansson lämnade sitt jobb när Gustafsson återvände till klubben.

Nu står det däremot klart att Jens Gustafsson kliver av sitt uppdrag efter bara tre månader.

− Uppdraget är mycket omfattande och ställer höga krav. Jag har landat i att det inte är rätt läge för mig att ta det steget, även om mitt engagemang för Troja är starkt, säger Jens Gustafsson.

Jens Gustafsson lämnar Troja-Ljungby igen

Enligt Troja-Ljungby kommer att vara kvar i den sportsliga roll till 31 maj. Han kommer sedan att vara kvar under en överlämningssperiod tillsammans med en nybildad sportgrupp där bland annat nya huvudtränaren Tobias Törnkvist också ingår. Denna sportgrupp kommer att ansvara för den sportsliga verksamheten i Troja tills vidare.

− Jens har ett stort Trojahjärta och vi har haft en god dialog kring detta beslut. Vi respekterar hans val och uppskattar att han fortsätter bidra i sin sportsliga roll under den kommande perioden, säger styrelseordförande Stefan Hörberg.

Troja-Ljungby blev degraderade från HockeyAllsvenskan efter kvalförlusten mot Västerås. Till nästa säsong väntar återigen spel i Hockeyettan.

Source: Jens Gustafsson @ Elite Prospects