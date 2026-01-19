Uppgifter: Sparkade tränaren återvänder – som sportchef

Jens Gustafsson fick sparken av Troja/Ljungby i början av december. Nu är han på väg att återvända till klubben – som sportchef, enligt Expressen.

Jens Gustafsson tog upp Troja till Hockeyallsvenskan – och kan nu vara på väg tillbaka till klubben.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Troja/Ljungby har haft händelserika månader bakom sig. I början av december fick Jens Gustafsson sparken som huvudtränare efter en förlustsvit och en jumboplats. Sedan dess har laget börjat vinna en del, och har nu kravlat sig över kvalstrecket. Samtidigt verkar det nu fortsätta ske förändringar i organisationen.

Enligt Expressen är Gustafsson nu på väg tillbaka in i klubben. Den här gången som enbart sportchef, i sådana fall på bekostnad av Tobias Johansson, som anställdes i den rollen i somras. Det efter att Gustafsson varit kombinerad huvudtränare och sportchef under åren i Hockeyettan.

Den tidigare tränaren står kvar på lönelistan och bor i Ljungby. Därav blir det ett bra alternativ för klubben rent ekonomiskt. För Tobias Johansson innebär det att hans tid i klubben i sådana fall är över.

Huvudtränare i klubben är just nu Magnus Sundquist. 59-åringen tog över klubben den 5 januari och har sedan dess varit med och fört dem till säker mark. Nu är det 13 matcher kvar att spela, där kampen om att överleva utan ett kval förmodligen kommer att pågå hela vägen in i mål.

