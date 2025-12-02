Just nu: Krislaget sparkar tränaren

Jens Gustafsson får sparken från Troja/Ljungby. Jumbon i Hockeyallsvenskan väljer att agera efter en tuff återkomst till andra ligan.

Jens Gustafsson får sparken efter en tung säsongsinledning med Troja/Ljungby.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Efter att ha tagit sig tillbaka till Hockeyallsvenskan har Troja/Ljungby fått en tuff start i serien. Laget ligger just nu sist med nio poäng upp till säker mark. Det gör att ledningen nu väljer att agera. Jens Gustafsson, som har varit huvudtränare och sportchef, får nu sparken.

51-åringen gör sin fjärde raka säsong i klubben och var förra säsongen med och tog tillbaka klubben till Hockeyallsvenskan.

Men nu väljer Troja alltså att sparka honom. Laget kommer framöver att ledas av Tobias Törnkvist, Björn Karlsson och Krystof Mrazek tills vidare. Klubben kommer under tiden att leta efter en mer permanent lösning.

Troja har just nu sju raka förluster och 7-4-förlusten i fredags mot Oskarshamn blev alltså droppen. På 23 matcher har de spelat in 18 poäng och har alltså nio poäng upp till Östersund som ligger ovanför kvalstrecket.

Nästa match är mot MoDo på hemmaplan under morgondagen.