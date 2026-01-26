Tobias Johansson fick lämna rollen som sportchef i Troja-Ljungby.

I en lång intervju med Smålänningen tar han nu bladet från munnen – och riktar skarp kritik mot klubben.

– Jag kunde inte göra arbetet jag var anställd för fullt ut, säger Johansson till tidningen.

Tobias Johansson öppnar upp efter att ha lämnat Troja-Ljungby. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Det har varit minst sagt turbulent i Troja-Ljungby den här säsongen.

Nykomlingen har varit fast förankrade i botten av HockeyAllsvenskan. Det ledde till att huvudtränaren Jens Gustafsson fick sparken. I stället har Magnus Sundquist kommit in som ny tränare. Förra veckan stod det däremot plötsligt klart att Gustafsson var tillbaka – men får en roll som klubbchef och sportchef. Därmed lämnade Tobias Johansson, som varit sportchef på 30 procent i föreningen, sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Nu öppnar Tobias Johansson upp om situationen i Troja-Ljungby. Den tidigare sportchefen menar att han har fått orättvis kritik eftersom truppen redan var färdigbyggd när han klev in i klubben. Samtidigt menar 44-åringen, som vid sidan också är scout för Tampa Bay Lightning, att han inte har kunnat göra sitt jobb fullt ut.

– Jag har stått som ansvarig och det har funnits en frustration från mig mot styrelsen när jag inte haft fullt mandat att göra som jag vill. Alla beslut har jag behövt ta via klubbdirektören och någon spelarrekrytering blev stoppad i styrelserummet. Jag kunde inte göra arbetet jag var anställd för fullt ut. Finns det någon annan sportchef som behöver gå via klubbdirektör och styrelse för att värva spelare?, säger Tobias Johansson till Smålänningen.

Tobias Johansson: ”Det gör mig bekymrad för föreningen”

Tobias Johansson menar att han hade velat kliva upp och jobba ännu mer i Troja-Ljungby. Förra veckan fick han däremot beskedet att Jens Gustafsson skulle kliva in som ny klubbchef och sportchef. Då ska Johansson ha fått ett erbjudande om att sitta kvar som adjungerad i styrelsen och fullfölja sitt kontrakt genom att vara en del av sportgruppen. Det gick Tobias Johansson inte med på utan valde att lämna föreningen.

Samtidigt säger Johansson att han hade velat ha jobbet som i stället gick till Jens Gustafsson.

– Jag hade velat få frågan och möjligheten att bli utvärderad. Om de hade bedömt att jag inte är kvalificerad som klubbchef hade jag fattat – om de hade tittat på namn som Patrik Ross eller Johan Lindbom. Nu blev det annorlunda och Troja valde Jens Gustafsson, säger han.

Enligt Tobias Johansson är det inte heller någon hemlighet att relationen med Jens Gustafsson har varit ansträngd.

– Jag har respekt för Jens gärning och det han har gjort. Men vi är nog ganska överens om att vi inte är överens. Vi är väldigt olika som personer och ser olika på hur man ska leda, kommunicera och arbetsfördela. Frågar du honom får du nog samma svar, säger Johansson till Smålänningen och fortsätter:

– Troja har valt den här riktningen. Om du frågar mig om jag tycker det är rätt eller fel, så tycker jag det är fel och det gör mig bekymrad för föreningen.

Source: IF Troja-Ljungby @ Elite Prospects