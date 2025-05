Det har blivit dags att botanisera lite i fyndlådan och fundera över spelare som kanske inte sorteras in som de främsta Hockeyettan-stjärnorna, men som skulle vara riktigt bra värvningar inför kommande säsong.



Många av lagbyggena har kommit riktigt långt och det börjar gå att skymta ganska tydliga tendenser kring vilka som kommer bli topplag och vilka som kanske får det lite kämpigare i vinter. Men samtidigt står ett långt koppel av spelare fortfarande kvar på ”free agent-listan”. Så länge de inte presenterats som officiellt klara någonstans är det kul att spekulera.



Idag tänkte jag gräva lite i fyndlådan och plocka fram ett gäng spelare som kanske inte sorteras in i facket över de riktigt eftertraktade stjärnorna, men som skulle kunna göra ordentlig skillnad för den klubb som väljer att värva dem.



Kor och gott, Hockeyettan-fynden vars destination fortfarande är oklar…



August Hummer, forward

Troja-produkten har fått beskedet att han inte ingår i den allsvenska framtidsplanen och Alvesta, där han avslutade den gångna säsongen på lån, borde förstås jobba stenhårt på att få honom klar även för kommande säsong. Men här borde det finnas mer intresse än så. Hummer har under sina två hela säsonger i Hockeyettan visat upp ett grit som mycket väl skulle kunna utvecklas till något ganska vasst i rätt roll i en bra klubb. Han står på tillväxt och är en av de riktigt spännande figurerna i den så kallade ”fyndlådan”.

