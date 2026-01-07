Västerås tappar segern i krismötet mot Troja-Ljungby.

I stället gör Linus Skager två mål när Troja vänder och vinner i Magnus Sundquist första match som klubbens tränare.

– Västerås ger bort de här tre poängen, säger TV4:s kommentator Andreas Hanson.

Troja-Ljungby vinner direkt med Magnus Sundquist – vänder och vinner mot Västerås. Foto: Bildbyrån (Montage)

Västerås har haft en mardrömsliknande form på sistone med 13 förluster på sina 15 senaste matcher. Samtidigt har tabelljumbon Troja-Ljungby sju raka förluster. I kväll möttes lagen i Rocklunda för ett väldigt viktigt ångestmöte i botten av tabellen. Kvällens drabbning skulle också bli Magnus Sundquists första match som huvudtränare för Troja.

Det blev precis som väntat i en match av denna dignitet då det var tajt, jämnt och nervöst. Västerås var det bättre laget i första perioden men utan att få in pucken. Men målet skulle sedan komma i andra perioden när Oskar Kvist gav hemmalaget ledningen. Men 1-0 stod sig och Troja fick sedan en drömstart på tredje perioden och kvitterade till 1-1 genom Filip Lennström.

Västerås tappar – efter stor dramatik

I slutet av matchen blev det sedan stort drama. VIK-profilen Jimmie Jansson Lorek pangade in 2-1 med bara drygt tre och en halv minut kvar att spela. Västerås hade sedan chansen att avgöra i tom kasse men Carl Jakobsson lyckades inte få in pucken och i stället vände Troja på spelet. De tryckte sedan på för en kvittering men pucken gick sedan in till Västerås Kim Rosdahl framför eget mål. Rosdahl missade däremot helt i sin rensning och i stället plockar bortalaget upp pucken och skjuter mot mål. Rasmus Korhonen räddar men pucken hamnar under målvakten och kommer sedan ut till Linus Skager som skjuter in 2-2 med 50 sekunder kvar.

Målet videogranskades för att se om Korhonen hade blockerat pucken innan den spelades loss av Troja men pucken låg löst under målvakten och målet godkändes. Därmed väntade förlängning i krismötet.

Där blev det ett snabbt avgörande. Återigen var det Linus Skager som klev fram och avgjorde när han sköt 2-3 efter bara 27 sekunders spel. Troja-Ljungby avgör alltså för att ta bonuspoängen medan Västerås tappar och får nöja sig med en poäng. Västerås är därmed kvar under kvalstrecket och har en poäng upp till Vimmerby på säker mark. Troja å sin sida bryter sin sju matchers långa förlustsvit och minskar glappet uppåt lite.

Västerås – Troja-Ljungby 2–3 OT (0-0,1-0,1-2,0-1)

Västerås: Oskar Kvist, Jimmie Jansson Lorek.

Troja: Linus Skager 2, Filip Lennström.

