Uppgifter: Han tar över jumbon

Troja-Ljungby uppges ha hittat sin ersättare till sparkade Jens Gustafsson.

Enligt Smålandsposten blir det Magnus Sundquist som tar över den allsvenska jumbon.

Magnus Sundquist tar över Troja-Ljungby, enligt Smålandsposten. Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån

Assisterande tränarna Tobias Törnqvist och Björn Karlsson har lett Troja-Ljungby sedan den allsvenska jumbon sparkade huvudtränaren Jens Gustafsson. Nu, en dryg månad efter sparkningen, uppges klubben ha hittat sin ersättare.

Enligt Smålandsposten kommer Magnus Sundquist att bli den som tar över huvudansvaret i den allsvenska klubben.

Har tränat i SHL

Sundquist tränade förra säsongen Vita Hästen i division 2 och hjälpte klubben tillbaka till Hockeyettan, men har den här säsongen inte haft något tränarjobb. Tidigare har 59-åringen bland annat coachat Brynäs i SHL samt MoDo och Tingsryd i Hockeyallsvenskan.

Anställnngen av Sundquist väntas bli officiell under måndagen, skriver Smålandsposten.

Troja-Ljungby ligger sist i Hockeyallsvenskan, tre poäng bakom nästjumbon Västerås med en match mer spelad och åtta poäng upp till Vimmerby på säker mark, trots att man har två matcher mer spelade än bottenkonkurrenten.