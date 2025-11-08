I torsdags förlorade MoDo mot dåvarande jumbon Troja-Ljungby.

Nu åker MoDo på en ny smäll och förlorar mot jumbon Södertälje med 3-1.

– Vi sätter käppar i hjulet för oss själva, säger Mattias Karlin till TV4.

MoDo åker på sin tredje raka förlust, och andra raka nederlag mot en tabelljumbo. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Under veckan har Södertälje glidit ner som ny tabelljumbo i HockeyAllsvenskan inför lördagens möte med topplaget MoDo, som i sin tur oväntat fick stryk mot bottenlaget Troja-Ljungby i torsdags. Det var med andra ord två väldigt revanschsugna lag som ställdes mot varandra i Scaniarinken.

Det var hemmalaget SSK som började bäst och också kunde ta ledningen. MoDo har lånat in backen Jesper Broeng till lördagens match och han drog på sig en utvisning efter bara några minuter. Det kunde Södertälje utnyttja och tog ledningen sedan Hampus Harlestam skjutit sitt första mål för säsongen. SSK:s nyförvärv William Eriksson debuterar för klubben i matchen mot MoDo och noterades för en assist direkt till Harlestams ledningsmål.

När MoDo sedan fick spela powerplay small det igen – men återigen var det Södertälje som nätade. Filip Engarås kom i ett friläge och stänkte dit 2-0 precis i slutsekunderna av boxplay-spelet. Mot slutet av första perioden fick Södertälje spela powerplay igen efter en hög klubba av MoDos Kyle Topping. Sebastian Dyk klev då fram och satte 3-0 för Södertälje som alltså klev ifrån rejält tidigt. MoDo fick sedan kontakt när Gerry Fitzgerald satte sitt första mål i MoDo-tröjan och ställningen var 3-1 efter den första perioden.

– Det är några oturliga studsar. Jag tycker inte att vi spelar dåligt utan det är några misstag som leder till deras mål. Vi får fortsätta jobba framöver, säger Fitzgerald till TV4 i pausen.

Tredje raka förlusten för MoDo

Efter en svag första period lyfte MoDo upp sitt spel i den andra. De skapade flera chanser ner mot Oliver Håkanson i SSK-målet som stod emot bra. Han hade även målramen med sig när Tyler Kelleher bröt in men prickade undersidan av ribban med sitt skott. Håkanson och ribban såg till att 3-1 stod sig in i tredje perioden.

Det blev sedan ett ställningskrig i slutperioden. När MoDo väl skapade lägen klev Håkanson fram och stod för ett antal högklassiga räddningar för att bibehålla SSK:s ledning. MoDo pressade sedan på för ett reduceringsmål och tog ut målvakten. MoDo hade sedan en puck över mållinjen för 3-2 med 22 sekunder kvar, men målet dömdes bort på grund av målvaktsinterference efter en lång videogranskning. I stället kunde SSK hålla undan för att vinna med 3-1.

– Jag tycker att mycket är bra men tyvärr sätter vi käppar i hjulet för varandra när vi tar några utvisningar och även släpper in mål i powerplay. Då blir det en brant uppförsbacke direkt. Efter 3-0 tycker jag att vi gör väldigt mycket bra saker, säger MoDo-tränaren Mattias Karlin till TV4 efter förlusten.

Tack vare segern klättrar Södertälje rejält i tabellen. De lämnar jumboplatsen och går i stället upp som ny tabelltia med 18 poäng på 15 matcher. MoDo å sin sida har nu tre raka förluster och riskerar att fortsätta tappa mark gentemot serieledande rivalen Björklöven.

Södertälje – MoDo 3–1 (3-1,0-0,0-0)

Södertälje: Hampus Harlestam, Filip Engarås, Sebastian Dyk.

MoDo: Gerry Fitzgerald.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects