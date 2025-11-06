Troja/Ljungby blev överkörda borta mot MoDo tidigare under säsongen. Men under torsdagen klev jumbon fram — och vann klart uppe i Örnsköldsvik.

Matchen slutade 1-4 efter att MoDo fått iväg ett (!) skott på mål i den andra akten.

— En sak är säker och det är att det var en undermålig insats, säger Mattias Karlin till TV4 efter matchen.

Troja/Ljungby besegrade MoDo på bortaplan.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

MoDo har etablerat sig som ett topplag i Hockeyallsvenskan och ligger just nu tvåa bakom Björklöven. I andra änden av tabellen har föga förvånande Troja/Ljungby lagt sig. Inför dagens match låg de sist i tabellen med endast två trepoängare hittills under säsongen.

Då klev laget fram med en jätteskräll.

Redan i den första perioden tog bortalaget ledningen genom Zach Wytinck. 2-0 kom sedan av Jonathan Wikström i den andra perioden. Måns Carlsson reducerade förvisso till 2-1, men då svarade Troja med att göra 3-1. Den här gången genom Linus Skager.

Inför den tredje perioden låg alltså MoDo under med två mål. Och i den andra perioden fick de iväg ett skott på mål.

— Ja… det är ruskigt dåligt. Vi sitter inte ihop alls. Om backarna vill åka vänster då åker forwards höger. Det är så otajmat i allting. Inget flow för fem öre. Vi är långsamma med puck och vi är långsamma på skridskorna. Troja leder rättvist. Vi tror att vi är på allmänhetens åkning. Det är inte respektfullt mot Troja eller de andra lagen vi möter. Vi tror vi kan dribbla på blå och ta oss förbi men det funkar inte, sa Måns Carlsson till TV4 inför den tredje perioden.

Karlin: ”Oss själva det sitter i”

Då kom Troja ut och gjorde 4-1 genom Jonathan Wikström, som gjorde sitt andra för kvällen. Det blev också matchens sista mål.

Det var MoDo:s andra raka förlust på hemmaplan, efter att Västerås vunnit där senast. De har nu också åtta poäng upp till serieledande Björklöven.

— Det var ingen bra match. Jag tycker vi startade lovande sen blev det bara sämre och sämre. En sak är säker och det är att det var en undermålig insats som inte är okej någonstans. Troja gör det bra men det är hos oss själva det sitter i, säger Mattias Karlin efter matchen.

För Trojas del innebär det att de nu klättrar upp på tolfte platsen. Ny jumbo blir istället Södertälje, som förvisso har spelat ett par färre matcher än lagen ovanför sig.