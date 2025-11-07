MoDo lånar in 27-årige Jesper Broeng från Lindlöven – på grund av bortfall på backsidan. Lånet sträcker sig bara över lördagens match mot Södertälje.

Jesper Broeng. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

MoDo lånar in 27-årige Jesper Broeng från Lindlöven inför lördagens drabbning med Södertälje. Detta då Sverre Rönningen är på landslagsuppdrag, Jacob Bengtsson återhämtar sig från en operation och Viktor Persson skadade sig i den senaste matchen.

– Vi har en situation nu med flera backar borta och därför gör vi den här lösningen för helgens match mot Södertälje, säger MoDos sportchef Henrik Gradin.

Broeng har tidigare gjort två säsonger i Hockeyallsvenskan, en med Vimmerby och en med Kalmar. Under sin tid i ligan noterades han för 14 poäng (4+10) på 72 matcher. Den här säsongen har backen noterats för 13 poäng (5+8) på nio matcher med Lindlöven.

Henrik Gradin öppnar också för framtida värvningar.

– Självklart ser vi över och analyserar marknaden, hela tiden. Sedan är det ju så att vi inte kan ta in någon ny spelare ”bara för att”, det ska vara någon som gör skillnad och tanken är att det i så fall ska vara spelare som vi kan ha här hela säsongen.

