Förlänger kontraktet – efter insamling

Västerås har startat en insamling för att bland annat säkra upp Oscar Birgerssons tjänster.

Nu meddelar den hockeyallsvenska klubben att forwarden blir kvar säsongen ut.

Oscar Birgersson blir kvar i Västerås. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Västerås att forwarden Oscar Birgersson, som anslöt på ett korttidskontrakt förra månaden, blir kvar i klubben.



Efter en insamling har klubben fått ihop tillräckliga medel för att säkra upp forwarden på ett avtal över den resterande delen av säsongen.



– Det är verkligen en imponerade respons som vi fått från både partners och privatpersoner som valt att stärka klubben via den pågående insamlingen. Med detta stöd i ryggen kan vi nu behålla Oscar under resten av denna säsong, säger sportchefen Niklas Johansson.

Har samlat in 675 000 kronor

Birgersson har inte noterats för någon poäng på sina sju inledande matcher i Hockeyallsvenskan med Västerås.



– Jag trivs verkligen här i Västerås och det känns det väldigt skönt att vi hittade en lösning över resten av säsongen. Det ska bli riktigt kul att få fortsätta min resa med VIK, berättar Oscar Birgersson.

Förutom att behålla Birgersson har en målsättning med insamlingen varit att säkerställa klubbens sportsliga slagkraft och publika attraktionskraft inför nästa och kommande säsonger. I skrivande stund har klubben samlat in totalt 675 000 kronor.

Source: Oscar Birgersson @ Elite Prospects