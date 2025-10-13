Det blev bara fem matcher i Bordeaux för Oscar Birgersson.

Via sin hemsida meddelar den franska klubben att svensken lämnar.

Oscar Birgersson.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Efter 14 ml och 26 poäng på 51 matcher i Hockeyallsvenskan med Tingsryd förra säsongen valde Oscar Birgersson att lämna Sverige – för spel i Frankrike.



Sejouren i Bordeaux blev emellertid kortvarig. Via sin hemsida meddelar den franska klubben att parterna går skilda vägar efter blott fem spelade matcher.



På sajten skriver Bordeaux att Birgersson haft ett provspelskontrakt med klubben som nu inte förlängs.



”Under provspelet misslyckades spelaren med att övertyga tränarstaben. Boxers önskar honom allt gott under resten av karriären”, skriver klubben på sin hemsida.



Den 25-årige forwarden har spelat två säsonger i Hockeyallsvenskan med Tingsryd och Almtuna samt tre säsonger i SHL med Brynäs, där han totalt samlade på sig 17 poäng på 141 matcher.