Oscar Birgersson hade sin mest produktiva säsong på seniornivå den gångna säsongen.

Nu är den 25-årige forwarden klar för spel i franska Bordeaux.

Oscar Birgersson. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Med sina 14 mål och totalt 26 poäng på 51 matcher med Tingsryd hade Oscar Birgersson sin mest produktiva säsong på seniornivå den gångna säsongen.

Efter klubbens degradering till Hockeyettan lämnade den SHL-meriterade forwarden klubben och har sedan dess gått klubblös – fram till nu.

Oscar Birgersson klar för Bordeaux

Via sin hemsida meddelar den franska klubben Bordeaux att Birgersson skrivit på för klubben.

– Oscar är en komplett spelare, kraftfull och intensiv. Han rör sig bra, har ett bra spelsinne och är bra både med och utan puck. Det är väldigt intressant att ha en sådan här spelare i laget. Dessutom känner Quentin Tomasino honom, vilket underlättar. Vi vet att han är en bra person, säger tränaren Olivier Dimet till sajten.

För Birgersson blir Bordeaux hans första utländska klubb i karriären. Innan 25-åringen spelade i Tingsryd tillhörde han Almtuna under en säsong och dessförinnan ingick han i Brynäs SHL-trupp mellan 2020 och 2023. Där samlade han på sig totalt 141 matcher i SHL och producerade 17 poäng.