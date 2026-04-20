Morten Madsen har lämnat Timrå efter åtta år i klubben.

Nu uppger Örnsköldsviks Allehanda att han nu är aktuell för en återkomst till MoDo.

Morten Madsen uppges kunna vara ett namn för MoDo Hockey i tränarjakten.

MoDo Hockey uppges redan ha gjort klart med en ny huvudtränare i form av Mikael Karlberg som närmast kommer från Färjestad. Karlberg har däremot ännu inte presenterats av MoDo.

Samtidigt planerar MoDo för att ha två assisterande tränare bakom Mikael Karlberg. Fredrik Andersson, som hoppade in som huvudtränare under säsongen, har avtal som assisterande coach nästa säsong. Han har tidigare öppnat för att bli kvar i MoDo, även som assisterande tränare, och det ser också ut att kunna bli verklighet. I sådana fall letar MoDo efter en ny tränare sedan det stått klart att Thomas Rhodin lämnar klubben.

Under måndagen kommer Örnsköldsviks Allehanda med uppgifter om att Morten Madsen kan vara ett huvudspår för MoDo i sökandet efter en ny assisterande tränare.

Morten Madsen har spelat i både MoDo och Timrå

Morten Madsen har tillbringat de senaste två åren som assisterande tränare för Timrå IK i SHL. Han har däremot lämnat klubben sedan Mikael Gath flyttat till Timrå som huvudtränare och satt ihop sitt eget tränarteam med Daniel Karlunden och Andreas Molinder som assisterande. Morten Madsen letar därmed efter ett nytt jobb till nästa säsong.

Dansken spelade i MoDo Hockey i Elitserien mellan 2009 och 2013 och var assisterande kapten för klubben i tre säsonger innan han flyttade till Tyskland. Morten Madsen återvände sedan till Sverige för spel i Karlskrona och flyttade därefter till Timrå efter klubbens avancemang till SHL 2018. Där blev Madsen kvar som spelare i fyra säsonger innan han lade skridskorna på hyllan.

Därefter har Morten Madsen varit verksam i Timrå under fyra säsonger, först som sportcoordinator, scout och utvecklingscoach innan han klev in som assisterande tränare i SHL 2024. De senaste åren har Madsen också varit assisterande förbundskapten till Mikael Gath för Danmark i både VM och OS.

