Bekräftar själv – tvingas lämna Timrå

2022 klev Morten Madsen av isen och in i Timrå IK:s stab. Nu bekräftar den assisterande tränaren själv att han tvingas bort.

– Jag har fått besked om att jag inte ska vara kvar i föreningen, säger 39-åringen till Sundsvalls Tidning.

Morten Madsen tvingas lämna Timrå. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

Det kommer att bli flera förändringar i Timrås tränarstab inför 2026/27-säsongen. Utöver Tommy Samuelsson, som lämnar hockeyn efter 50 år, kommer även Morten Madsen få gå. Dessa uppgifter kom Expressen med efter sista matchen, och nu bekräftar även huvudpersonen själv uppbrottet.

– Jag har fått besked om att jag inte ska vara kvar i föreningen, det beskedet fick jag strax innan jag skulle åka iväg på OS. Klubben vill gå en annan väg vilket såklart är väldigt tråkigt men så här fungerar branschen, säger Morten Madsen till Sundsvalls Tidning.

Den tidigare spelaren, som var med och tog upp Timrå i SHL 2021, menar dock att han ville vara kvar.

– Ja det är klart, vem vill inte vara tränare i ett SHL-lag? Dessutom har jag barn som är åtta och tio år gamla, exempelvis allt min son vet är ju Timrå. Jag själv har ju också varit här halva mitt vuxna liv, det här är mitt nya hem, säger han till ST.

Kollegan i danska landslaget uppges ta över

Enligt Expressen är det nu Madsens kollega i det danska landslaget, Mikael Gath, som ser ut att komma in som huvudtränare i Timrå. Utöver detta väntas Daniel Karlundan bli kvar, medan Andreas Molinder återigen kliver upp i A-laget efter två år med U20.

Utöver Morten Madsen och Tommy Samuelsson väntas Lasse Marklund lämna.

– Jag hade gärna fortsatt inom hockeyns värld, det är det jag kan. Jag vill gärna fortsätta utveckla mig som tränare. Sedan är det såklart begränsade möjligheter med barn i så ung ålder, då det är svårare att flytta. Men förhoppningsvis är det någon som hör av sig, säger Madsen om framtiden i ST.

