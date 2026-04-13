Säsongen blev inte som MoDo hoppades och i vintras fick tränaren Mattias Karlin sparken.

Nu har klubben ett osäkert läge på tränarsidan igen, men Henrik Gradin är tydlig med sina tankar.

− Det blir två nya tränare till nästa säsong, säger han till TV4.

Henrik Gradin bekräftar att det kommer att ske nya förändringar på MoDos tränarbänk. Foto: Bildbyrån (Montage)

MoDo Hockey åkte ut ur SHL för ett år sedan och satsade då för att gå tillbaka upp direkt. Satsningen har däremot inte alls gått som varken klubben eller supportrarna förväntat sig. Spelet hackade rejält under säsongen vilket ledde till att Mattias Karlin fick sparken. I stället klev assisterande tränaren Fredrik Andersson upp som huvudtränare.

De lyckades dock inte vända på säsongen helt och hållet utan det tar stopp i semifinal sedan MoDo förlorat den sjunde och avgörande matchen mot BIK Karlskoga i kväll. Nu ger sportchefen Henrik Gradin sin syn på tränarförändringen som gjort under säsongen.

− Vi gick in i säsongen med den ledande trion som vi hade och trodde stenhårt på det. Jag tycker absolut att det är ett misslyckande. Att över huvud taget behöva sparka människor, då har man ju misslyckats. Jag tycker att det är ett misslyckande av oss som förening i det fallet, säger sportchefen.

Fredrik Andersson menar dock att han såg det som oproblematiskt att steppa upp och ta över huvudansvaret.

− Jag har ju varit huvudtränare i åtta år tidigare så den utmaningen har inte varit något större problem. Man är ju vad vid det. Sedan är det ju inte optimalt när man inte får behålla samma konstellation som vi hade velat när vi startade serien, säger tränaren.

Svarar på ryktena om Mikael Karlberg

MoDos tränarjakt till nästa säsong har också varit väldokumenterad. Precis innan semifinalens start kom också uppgifter om att MoDo har gjort klart med en ny huvudtränare i form av Mikael Karlberg. Nuvarande huvudtränaren Fredrik Andersson kunde då läsa i tidningarna att han inte skulle få vara kvar i rollen precis innan de skulle möta Karlskoga. Något som han menar inte var någon bra tajmning.

− Det är ju aldrig optimalt när man inte får den arbetsron. Det är klart att jag vill ju naturligtvis helst stå här nästa år också och vara med och bära det här laget till SHL som huvudtränare. Men om styrelsen och de övriga inte har det förtroende, då är jag beredd att backa tillbaka. Jag vill inget annat än att MoDo ska gå upp till SHL och jag kommer göra min roll vilket som. Jag har försökt lägga det åt sidan men det är såklart ingen optimal känsla när man ser de här skriverierna, säger Andersson till TV4.

Henrik Gradin kommenterar nu också uppgifterna om att Karlberg tar över klubben.

− Micke Karlberg är ett av namnen som vi har diskuterat under den här resan. Vi får väl se vad som händer här framöver. Just nu ska vi deppa lite om det som har varit sedan får vi starta nästa säsong om ett par veckor här, säger han.

Fredrik Andersson kan bli kvar: ”Det jag är anställd för”

Det är däremot oklart hur resten av tränarstaben i sådana fall formeras. Thomas Rhodin klev in som assisterande tränare mitt under säsongen och har nu en osäker framtid i MoDo, något som även är fallet för Fredrik Andersson.

Oavsett vem som blir huvudtränare menar Andersson att han skulle kunna tänka sig att bli kvar som assisterande tränare igen.

− Ja, jag har ju det på mitt kontrakt och det är vad jag är anställd för. Sedan tyckte styrelsen att det var jag som skulle leda laget, vilket jag är stolt över. Nu lyckades vi inte nå hela vägen. Om de tycker att det ska bli en rockad igen, då får vi ta en fundering kring hur vi ska göra, säger han.

Henrik Gradin: ”Det blir nya tränare”

Henrik Gradin verkar dock bekräfta att det blir en förändring på tränarsidan till nästa säsong.

− Det är klart att vi sitter i ett bättre läge till nästa säsong. Sedan måste vi nog utvärdera kring varför det har blivit som det har blivit och varför spelar inte vi finalen. Varför spelar MoDo inte final och varför gör BIK Karlskoga det i stället?, frågar sig Gradin och fortsätter:

− Det ska vi utvärdera och se. De nya tränarna, tillsammans med mig i det här laget, vi får sätta oss ner och utvärdera vad vi behöver få in och vad vi inte behöver använda oss av.

TV4 ber sedan Gradin att förtydliga påståendet om att det blir nya tränare i MoDo till nästa säsong.

− Ja, två blir det ju i alla fall. Det blir det, svarar Henrik Gradin.

