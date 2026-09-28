Här får MoDo-kaptenen matchstraff: "Vårdslös"

Emil Larsson får matchstraff efter en tuff tackling på Kalle Holm.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

MoDo åkte på en rejäl knock senast och förlorade med 6-1 hemma mot toppkonkurrenten Leksand . Under måndagen jagade Ö-vikslaget revansch borta mot Nybro Vikings.

De fick också en bra start i första perioden när August Berg gav bortalaget ledningen. Han sköt ett oväntat skott från snäv vinkel som Nybro-målvakten Hugo Ollas tappade in i målet. 0-1 stod sig sedan in till paus.

– Jag brukar tycka om att få pucken lite när jag kliver ner så där. Nu var det väl inte världens bästa vinkel men det gäller att överraska dem ibland, säger Berg till TV4 om målet.

Emil Larsson fick matchstraff efter tacklingen på Kalle Holm

I andra perioden fick MoDo dock i stället spela mycket i boxplay, detta sedan Emil Larsson fått ett matchstraff efter knappa fyra minuters spel. Larsson delade ut en hård tackling i ryggen på Nybro-backen Kalle Holm som blev liggande i isen.

– Det är en tung tackling och det blir irriterat. Emil Larsson kommer bli utvisad för det där. Larsson kommer med kraft in i den situationen. Holm slår stopp och försöker vända ifrån där som det ser ut men då kommer Larsson in med fart i den där situationen, säger TV4:s kommentator Stefan Klementz och fortsätter:

– Holm tittar upp och ser att Larsson kommer. Sedan är det klart att det finns ett ansvar på den som blir tacklad men också förstås är det farten och kraften som Larsson kommer in med.

Efter en längre videogranskning kom domarna fram till att visa ut Emil Larsson 5+GM för "boarding".

– Jag kan tänka mig att domarnas bedömning är att det är en vårdslös tackling med hög skaderisk, säger Klementz.

Nybro kunde utnyttja läget som man fick i det långa powerplay-spelet då Tim Lindfors kvitterade. Det blev sedan inga fler mål för Nybro i PP-spelet och inte heller några ytterligare mål i perioden utan 1-1 stod sig inför tredje perioden.

Matchen pågår!