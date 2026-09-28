Jimmie Ericsson är tillbaka inom hockeyn igen – efter sju år.

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2019 spelade Jimmie Ericsson sin sista hockeymatch och därefter har profilen också lämnat ishockeyn bakom sig. Efter karriärens slut har ägnat sig åt annat och haft ett flertal andra uppdrag, dock aldrig inom hockeyn.

Nu är dock 46-åringen tillbaka inom hockeyn efter sju år borta från sporten.

Jimmie Ericsson är nämligen klar som assisterande tränare för Västerbottens pojklag under TV-pucken senare under hösten.

– Jag hade inget tränaruppdrag så när jag fick frågan tänkte jag att det är den roligaste tävlingen för grabbarna i den åldern fått göra någonsin. Att vara med på det är det lockande, säger Ericsson till Norran och fortsätter:

– Skitskoj. Det är en rolig sport. Tiden har inte räckt till tidigare, men nu har jag tiden att lägga på det.

Jimmie Ericsson blir tränare för Västerbotten i TV-pucken

Gruppspelet i TV-pucken spelas mellan 24 och 26 oktober. Därefter spelas slutspelet i Örnsköldsvik helgen därefter, mellan 30 oktober och 1 november.

Jimmie Ericsson menar dock att tränarjobbet först och främst är en engångsföreteelse.

– Till en början är det så. Jag tycker absolut det är roligt, men jag har en familj och ett företag som ska drivas också, säger Ericsson till Norran men menar samtidigt att han inte stänger några dörrar i framtiden.

Jimmie Ericsson spelade 558 matcher i Elitserien/SHL för Leksand och Skellefteå under sin karriär. Han var lagkapten för Skellefteå AIK under sex säsonger och har sin tröja med nummer 21 hissad i taket av Skellefteå Kraft Arena. Han vann då SM-guld med Skellefteå både 2013 och 2014 samt blev Gagarin Cup-mästare med SKA St. Petersburg i KHL 2015.

Internationellt spelade Ericsson sex VM och ett OS för Tre Kronor . Han var med och vann VM-guld 2013 samt tog ett VM-silver (2011), två VM-brons (2010 och 2014) och ett OS-silver (2014).