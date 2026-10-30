Johan Hedberg fick matchstraff när Leksand förlorade på Globen.

Foto: TV4/Skärmdump

Det vankades hockeyfest i Avicii Arena under fredagskvällen. Ettan mot tvåan i tabellen möttes i Stockholm när Leksand gästade AIK Hockey. De två bästa lagen i HockeyAllsvenskan ställdes mot varandra inför 13 950 åskådare.

Första perioden blev då mållös där den största händelsen kom efter drygt tre minuters spel där AIK:s stjärnback Tim Theocharidis fick matchstraff efter en crosschecking i ryggen på Leksandsbacken Riley McCourt precis vid sargen. Trots fem minuter i numerärt överläge lyckades Leksand dock knappt skapa något offensivt.

– Det är ett otroligt svagt powerplay från Leksands sida, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Ryder Rolston tvåmålsskytt för AIK

I andra perioden hettade dock matchen till och då kom också målen. Det var Ryder Rolston som frälste hemmapubliken i Avicii Arena.

Sju minuter in i mittperioden sköt Rolston ledningsmålet för "Gnaget" i powerplay och fick taket på Globen att lyfta. Bara tre minuter senare var amerikanen i farten igen. Ryder Rolston sköt först ett skott som räddades av Leksands målvakt Robin Christoffersson. Pucken studsade dock upp och Rolston fick träff på pucken i luften med sin klubba och lyckades knacka in 2-0.

AIK eldades på av publiken och var det klart bättre laget i andra perioden där 08-orna vann skotten med hela 18-3. Leksands Patrik Zackrisson var då kritisk mot masarnas spel.

– Jag tycker att vi slarvar alldeles för mycket med pucken. Vi har svårt att få kontroll på pucken. Jag tycker att vi har bra intentioner och gör mycket saker rätt men passningarna sitter inte. Vi tappar pucken och föder deras omställningar, vilket de är bra på, säger Leksandskaptenen till TV4.

Zackrisson håller dock inte med om att det är AIK:s spel som gör att Leksand slarvar med pucken.

– Det ligger mycket mer på oss, på isen och sådana saker än deras spel. Vi har ju lägen och vi har chansen att göra saker bättre med pucken, säger han.

Leksand hämtade upp – på 28 sekunder

AIK var sedan nära att kunna utöka ledningen till 3-0 men i stället var det Leksand som kunde reducerade med mindre än nio minuter kvar att spela. Det var poängkungen Tyler Kelleher, som var osäker till spel inför matchen på grund av sjukdom, som spräckte nollan på Jhonas Enroth. Kelleher vände upp och sköt ett snabbt skott direkt efter tekning som gick in i nät.

Direkt efteråt kom också kvitteringen och det var Leksands förstakedja som låg bakom målet igen. Åke Stakkestad spelade över till Patrik Zackrisson och pucken styrdes in via LIF-kaptenens skridsko. Efter videobedömning konstaterades att det inte var någon sparkrörelse och målet godkändes. Leksand hade då hämtat upp 2-0 till 2-2 på bara 28 sekunder. Plötsligt var det vidöppet i matchen.

Johan Hedberg fick matchstraff

Leksand fick sedan spela powerplay precis i slutet av matchen men gjorde inte mål utan det blev förlängning i toppmötet. Bortalaget fick också inleda övertiden i powerplay men PP-spelet stämde inte för Leksand. Det blev sedan chanser åt båda håll i förlängningen men inget av lagen lyckades göra mål.

Det blev därefter rörigt med tio sekunder kvar av förlängningen. Leksand fick en utvisning för att ha plockat ut pucken ur offensiv zon två gånger om. Sedan fick Leksand ett lagstraff för "abuse of officials" efter att ha protesterat mot domslutet.

Huvudtränaren Johan Hedberg stod sedan och sökte en förklaring från domarna. Då fick Hedberg matchstraff och beordrades att lämna båset, till sin egen förvåning. Hedberg stod kvar vid sidan av rinken men fick sedan order om att kliva ut i katakomberna.

– Det blir en sorglig show från domarens sida, kan jag tycka, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Efter ett flera minuter långt uppehåll släpptes sedan pucken med AIK lyckades inte göra mål i fem-mot-tre utan i stället väntade straffläggning i Avicii Arena.

Rolston och Pooley avgör i Avicii Arena

Under straffarna var det sedan AIK som kunde säkra segern och ta bonuspoängen. Ryder Rolston fortsatte sedan briljera och gjorde mål innan Scott Pooley stängde butiken sedan Leksand missat sina straffar. AIK vinner alltså matchen med 3-2 efter straffläggning.

Lagen delar därmed på poängen och AIK behåller sin serieledning i HockeyAllsvenskan. Tack vare bonuspoängen drygar AIK nu ut sitt försprång och har fyra poäng ner till tvåan Leksand.

AIK – Leksand 3–2 SO (0-0,2-0,0-2,0-0)

AIK: Ryder Rolston 3 (inklusive avgörande straff).

Leksand: Tyler Kelleher, Patrik Zackrisson.