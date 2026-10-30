Johan Hedberg svarar efter matchstraffet.

Foto: Michael Campanella/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

GLOBEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

AIK vann toppmötet mot Leksand med 3-2 efter straffläggning.

Mycket av efterspelet kom dock att handla om situationen i förlängningen där Leksands tränare Johan Hedberg fick matchstraff för "abuse of officials" .

Leksand fick en utvisning för att ha tagit ut pucken ur offensiv zon två gånger om i övertiden. Sedan fick Leksand också ett lagstraff för "abuse of officials" efter att ha protesterat mot domslutet. Huvudtränaren Johan Hedberg stod sedan och sökte en förklaring från domarna.

Johan Hedberg om matchstraffet: "Fick inte ens säga något"

På tv-bilderna syntes det hur Hedberg ropade "Tobias" (linjedomare Tobias Ericsson) och höjde upp sin penna för att få domarnas uppmärksamhet. En av huvuddomarna reagerade då och gav Johan Hedberg ett matchstraff. Leksandstränaren blev märkbart chockad då han beordrades att lämna båset, till sin egen förvåning.

Efter matchen ger Johan Hedberg sin syn på den märkliga händelsen.

– Jag försökte bara få en förklaring på varför, eller vad som var blåst. Jag såg att vi fick ett lagstraff där men jag trodde att det skulle vara en tia, alltså ett personligt straff men så såg jag att det skulle bli fem mot tre. Då ville jag bara få en förklaring av domaren.

Vad fick du för förklaring?

– Jag fick ingen förklaring, jag fick matchstraff i stället. Han (domaren) stod ju i mitten och tittade på mig. Jag fick inte ens säga någonting. Jag stod bara och pekade att jag ville veta vad som gäller. Jag ville bara ha ett informationssamtal.

Slår tillbaka mot domarna: "För stort tryck för dem"

Efter matchstraffet stod Johan Hedberg först kvar vid sidan av rinken men fick sedan också order om att lämna för att kliva ut i omklädningsrummet.

– Nej, jag vet inte vad det är för... Om de hade kommit bort till mig direkt och berättat vad regeln var, då hade kanske matchen tagit slut fem minuter tidigare. Nu valde de att hitta på en massa andra saker. Jag vet inte... Det kanske var ett lite för stort tryck för de där killarna, säger tränaren.

Hade du kunnat göra någonting annorlunda?

– Jag hann ju inte fråga någonting. Jag ställer mig bara där och visade att jag ville ha lite ha lite information bara. Jag tror inte att jag hade kunnat göra någonting annat.

Johan Hedberg: "Det fanns ingen dialog"

Johan Hedberg svarade sedan också om regeln där Leksand fick en utvisning för att ha tappat ut pucken ur offensiv zon i förlängningen.

– Det är väl så regeln är. Det är inte mycket att säga något om. Jag kan väl tycka att det inte är någon hockeyaktig regel, men så är regeln.

Hur såg dialogen med domarna ut under matchen?

– Det fanns ingen dialog, svarar Johan Hedberg.

AIK vann matchen med 3-2 efter straffar. AIK leder nu HockeyAllsvenskan med fyra poängs marginal ner till tvåan Leksand.