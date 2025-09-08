Den nya allsvenska säsongen närmar sig med stormsteg. Robin Olausson analyserar alla 14 klubbarna och tippar hur tabellen i HockeyAllsvenskan kommer att sluta 2025/26.

I dag: Favoriterna till att gå upp till SHL.

”Inga tvivel om att Björklöven är bättre i år”

Kan värva SHL-forwarden.

Doldisen lyfts fram: ”Kan bli ett utropstecken”

Därför är Karlskoga den största utmanaren till SHL.

”En tidsfråga innan han slår poängrekordet”

Spådomen: Tränaren lämnar för SHL nästa år.

”Kan inte tänka mig några bättre ledare att ansvara för återtåget”

Där behöver MoDo förstärka om de ska gå upp.

”Det är SHL eller inget som gäller för MoDo”

