HockeyAllsvenskan – analys av utmanarna: ”Kan de skrälla till SHL?”
Den nya allsvenska säsongen närmar sig med stormsteg. Robin Olausson analyserar alla 14 klubbarna och tippar hur tabellen i HockeyAllsvenskan kommer att sluta 2025/26.
I dag: Utmanarna som lurar i vassen.
- Oskarshamns nystart: ”Startat på en bättre plats”
- Tunga stjärntappen: ”Helt klart ett riskspel”
- Nyförvärvet pekas ut: ”Kan vara ett fynd”
- Därför kan Södertälje hamna utanför topp fyra.
- ”SSK har rätat ut flera av sina frågetecken”
- Stjärnvärvningen som skulle förändra allt.
- Kan Kalmar minska gapet till storklubbarna?
- ”Att de lyckades behålla stjärnan är inget annat än en sensation”
- Skrälltipset: ”Då kommer de att gå till…”
