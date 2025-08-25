Prenumerera

HockeyAllsvenskan bottenlagen.

HockeyAllsvenskan – analys av bottenlagen: ”De får kvala”

Robin Olausson
Den nya allsvenska säsongen närmar sig med stormsteg. Robin Olausson analyserar alla 14 klubbarna och tippa hur tabellen i HockeyAllsvenskan kommer att sluta 2025/26.
I dag: De förväntade bottenlagen.

  • Tipset: De får kvala – och de håller sig kvar.
  • ”Bättre än i fjol – men kommer ändå sist”
  • ”Stjärnvärvningen måste leverera – annars åker de ut”
  • Satsningen floppade totalt – hur går laget vidare?
  • ”Troja känns som en pigg nykomling”
  • Nyförvärvet hyllas: ”Kan vara en av årets värvningar”
  • Kan HockeyAllsvenskans yngsta lag skrälla?
  • Talangen hyllas: ”Får sitt genombrott under säsongen”

