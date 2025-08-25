HockeyAllsvenskan – analys av bottenlagen: ”De får kvala”
Den nya allsvenska säsongen närmar sig med stormsteg. Robin Olausson analyserar alla 14 klubbarna och tippa hur tabellen i HockeyAllsvenskan kommer att sluta 2025/26.
I dag: De förväntade bottenlagen.
- Tipset: De får kvala – och de håller sig kvar.
- ”Bättre än i fjol – men kommer ändå sist”
- ”Stjärnvärvningen måste leverera – annars åker de ut”
- Satsningen floppade totalt – hur går laget vidare?
- ”Troja känns som en pigg nykomling”
- Nyförvärvet hyllas: ”Kan vara en av årets värvningar”
- Kan HockeyAllsvenskans yngsta lag skrälla?
- Talangen hyllas: ”Får sitt genombrott under säsongen”
