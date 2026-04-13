BIK Karlskoga är klara för final i HockeyAllsvenskan.

De slår ut MoDo med 4-3 i matcher efter en 4-1-vinst i kvällens ”game seven”.

I kväll skulle semifinalen avgöras. Karlskogas seger i Örnsköldsvik i lördags tvingade fram en sjunde och helt avgörande match i Värmland. Antingen BIK eller MoDo skulle gå vidare till final i HockeyAllsvenskan mot Björklöven vid seger i kvällens match och det var uppbäddat för ett rejält drama.

Nobelhallen var uppdukat för fest men bortalaget MoDo såg till att dra ner stämningen i arenan under första perioden. MoDo tog nämligen ledningen sedan Jesper Olofsson spelat över till Elton Hermansson och 18-åringen, som fått knapert med istid på sistone, sköt då sitt första mål i slutspelet. MoDos ledning skulle dock inte hålla sig perioden ut. I stället fick Karlskoga spela powerplay två gånger om och andra gången blev det också utdelning.

Åke Stakkestad hade utgått med en befarad skada under första perioden och då fick norrmannen Simen Andre Edvardsen kliva in på hans plats i powerplay. Edvardsen gjorde då också mål och såg till att det var 1-1 mellan lagen efter 20 spelade minuter.

BIK Karlskoga vinner ”game seven” mot MoDo

Till den andra perioden kom däremot Stakkestad tillbaka till spel igen och Bofors tog sedan över matchbilden helt. Karlskoga gjorde 2-1 sedan toppbacken Eero Teräväinen spelat över till Oliver Eklind som satte in pucken bakom MoDo-keepern Jakob Hellsten. Karlskoga sköljde över MoDo gång på gång och tvingade bortatränaren Fredrik Andersson till en timeout. MoDo kom däremot aldrig riktigt in i perioden utan Karlskoga vann skotten med 9-3. Hellsten i målet såg dock till att det bara stod 2-1 in till pausen.

Karlskoga var i förarsätet och hade finalplatsen i sin hand när den tredje perioden började. Där blev det en mycket tajt och tät historia som inte bjöd på mycket heta målchanser. MoDo lyfte dock upp spelet i jakten på en kvittering och fick en del press i offensiv zon. När MoDo väl kom till lägen stod också Lars Volden i vägen och räddade för att se till att 2-1 stod sig.

När MoDo sedan tog ut målvakten i slutet av matchen kunde Karlskoga också stänga matchen och serien. Först kom 3-1 genom Hampus Plato i tom kasse och slutresultatet blev sedan 4-1 sedan Oliver Eklind gjort sitt andra mål i matchen, också det i tom målbur.

BIK Karlskoga går därför vidare till final för första gången med det nya slutspelsupplägget efter att ha åkt ut i semifinal fyra gånger på de fem senaste åren. Där ställs de mot Björklöven, en finalserie som börjar på onsdag. För MoDo slutar däremot säsongen i besvikelse då de missar att ta sig till ”drömfinalen” mot rivalen Björklöven.

Karlskoga − MoDo 4−1 (1-1,1-0,2-0)

Karlskoga: Oliver Eklind 2, Simen Andre Edvardsen, Hampus Plato.

MoDo: Elton Hermansson.

BIK Karlskoga går vidare till final med 4-3 i matcher.

