Bomben: MoDo sparkar Mattias Karlin

Missnöjet i Örnsköldsvik har varit påtagligt under hösten. Nu meddelar MoDo att man sparkar både Mattias Karlin och Mikael Sundell.

– Det är extremt tufft att behöva meddela honom det här. Han är min vän och en fantastisk tränare, säger sportchefen Henrik Gradin.

Mattias Karlin och Henrik Gradin. Foto: Bildbyrån/Jons Forsberg (montage).

Våren 2021 anslöt både Mattias Karlin och Henrik Gradin till MoDo. Nu har den sistnämnde till slut sparkat sin nära vän.

Beskedet kommer lite som en överraskning i och med att man visast förtroende genom ett nytt kontrakt så sent som i november 2024. Då för att sammarbeta till våren 2028. Men resultaten efter nedflyttningen från SHL har inte varit vad man önskat.

– Vi har under en tid vänt på alla möjliga stenar för att staka ut vägen framåt. Ibland måste man ta tuffa beslut och nu har det landat i detta, som definitivt är ett jobbigt beslut. Inte desto mindre tror vi att det är rätt väg framåt, säger sportchef Henrik Gradin under söndagen och fortsätter:

– Ingen har undgått att se att vi har underpresterat den här säsongen. Vi har byggt ett lag för att återvända till SHL och vet att det finns stor kapacitet i truppen. Tyvärr har vi inte fått ut den och därför sker denna förändring. Att ge dem beskedet dagen efter vinsten mot Karlskoga gör det extra tufft, men vi behöver en nystart.

Andersson blir huvudtränare – Rhodin förstärker

Fredrik Andersson blir istället den som tar över ansvaret som huvudtränare. Till sin hjälp får han Thomas Rhodin.

– Det är extremt tufft att behöva meddela honom det här. Han är min vän och en fantastisk tränare. Ord kan inte beskriva hur mycket Mattias har betytt för MoDo Hockey och även för mig personligen som sportchef. Jag är väldigt ledsen idag, säger Gradin om avskedet av Karlin.

Fredrik Andersson har varit en del av MoDos stab sedan slutet av förra säsongen, medan Rhodin kommer in med ny energi efter sina många år i Färjestad som både GM och assisterande tränare.