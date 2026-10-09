Egor Polin avgjorde för SSK - efter Daniel Muzito-Bagendas sågning.

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Efter förra veckans bottennapp, där SSK förlorade med hela 4-0 och blev utspelade borta mot Almtuna, såg Södertälje ut att ha studsat tillbaka. Det blev först 5-3 hemma mot Östersund och i onsdags tog SSK sedan en stark skalp där man bortaslog MoDo med 4-1 .

I kväll fick hemmalaget också en stark start mot Vimmerby när SSK fick ett straffslag tidigt som A.J. Vanderbeck förvaltade direkt. 1-0 efter 1:41 minuters spel och Södertälje kom sedan också att utöka ledningen. Det var backstjärnan Daniel Norbe som pangade in 2-0-målet för SSK och allting såg ut att gå planenligt för Södertälje.

Men i andra perioden klappade Södertälje ihop medan Vimmerby reste sig. Hugo Lejon klev fram två gånger om och både reducerade och kvitterade för Vimmerby. Därmed hade smålänningarna hämtat upp till 2-2 mot ett chockat Södertälje.

Daniel Muzito-Bagenda sågar Södertälje: "Skickar perioden åt helvete"

I pausen var det sedan ord och inga visor från Daniel Muzito-Bagenda som sågade lagets insats i mittperioden.

– Det är väl en rätt juniormässig period av oss tycker jag. Det slängs och hafsas, emellanåt kan vi inte ens slå en tremeterspassning till varandra. Vi får skylla oss själva. Vi håller på att stressa upp oss helt i onödan av någon anledning. Jag vet inte… Vi leder med 2-0 efter första på hemmaplan men sedan skickar vi den här perioden åt helvete, säger Muzito-Bagenda till TV4.

Södertälje gjorde alltså en stark match senast mot MoDo men föll nu tillbaka i gamla synder.

– Vi har tappat puckspelet fullständigt från förra matchen. Vi tappar puck på fel ställen… Men det är 20 minuter kvar och likaläge här på hemmaplan. Det är bara att gå ut och vinna matchen, säger Daniel Muzito-Bagenda.

Egor Polin avgör i förlängningen

SSK reste sig sedan också i tredje perioden och vann där skotten med hela 9-1, men utan att få hål på Tomas Rydén. Därmed väntade förlängning i Scaniarinken och SSK möttes av burop från hemmapubliken. Det skulle dock ändå bli seger för Södertälje i kväll.

I övertiden krävdes det endast 32 sekunder innan SHL-lånet Egor Polin avgjorde för att skicka bonuspoängen till Södertälje. Trots tappet lyckades SSK resa sig och ta lagets tredje raka seger.

Södertälje – Vimmerby 3–2 OT (2-0,0-2,0-0,1-0)

Södertälje: A.J. Vanderbeck, Daniel Norbe, Egor Polin.

Vimmerby: Hugo Lejon 2.