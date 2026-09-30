Sågar laget – i överkörningen: "Det är bedrövligt"

Södertälje blev överkörda i Uppsala.

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Båda Almtuna och Södertälje kom till kvällens allsvenska match med två raka förluster i bagaget. När pucken släpptes i Uppsala var det dock inget snack om saken utan hemmalaget gick på knock tidigt.

Almtuna var det klart bättre laget och tog också ledningen i powerplay när SHL -lånet Bruno Osmanis prickade in ledningsmålet. Sedan kunde hemmalaget också utöka ledningen mot slutet av perioden när Samuel Salonen rundade Love Härenstam och lade in 2-0-pucken.

Almtuna kör över Södertälje: "För dåligt"

Skotten i första perioden var 17-4 till Almtuna och 2-0-resultatet var i underkant.

– Vi kör över dem faktiskt och spelar precis som vi ska och tänkte göra innan matchen. Vi gör det svårt för dem och kommer ut riktigt starkt här, säger Charlie Forslund till TV4 i pausen.

Det var dock dystra minuter i SSK-laget och Hampus Harlestam var rejält besviken på insatsen under matchens första 20 minuter.

– Det är för dåligt. Almtuna är bättre än oss. Jag tycker inte att vi tävlar där ute, de tävlar mycket hårdare än oss. Vi behöver röra på fötterna, visa att vi vill ha pucken och sedan ta oss in på mål, säger Harlestam till TV4.

Niklas Arell sågar SSK:s insats: "Vi är rädda"

I andra perioden ryckte SSK upp sig en aning men resultatet förblev detsamma. Marwin Jarbsjö utökade Almtunas ledning efter fem och en halv minuts spel i andra perioden. Det är 20-åringens första allsvenska mål i karriären. Sedan kom även 4-0 när Anton Ohlsson påpassligt stod och kunde raka in en retur.

Södertälje var alltså helt chanslösa i Uppsala och backen Niklas Arell var rejält kritisk mot lagets spel.

– Vad fan ska jag säga? Det är bedrövligt. Jag vet inte, vi är halvt rädda och vi åker bort oss försvarsmässigt gång på gång. Alla håller bara koll på sina egna killar i stället för att vi jobbar tillsammans och försvarar ihop. Det är okej att göra misstag men just nu lämnar vi varandra i skiten. Det är bara jävligt dåligt. Vi behöver bara släppa loss och köra. Vi åker runt och tänker och försöker göra rätt för oss, men det blir fel i stället. Alla får gå till sig själva, säger Arell till TV4.

Det blev sedan inga fler mål i matchen utan Almtuna vann med 4-0.

Almtuna – Södertälje 4–0 (2-0,2-0,0-0)

Almtuna: Bruno Osmanis, Samuel Salonen, Marwin Jarbsjö, Anton Ohlsson.

Södertälje: –