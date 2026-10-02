Södertälje vinner efter supportrarnas banderoll.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån (Montage)

Södertälje hade förlorat tre raka matcher och åkte på en rejäl knock senast. SSK blev överkörda av Almtuna då Uppsalalaget vann med 4-0 , siffror som var i underkant.

Efter den knackiga starten på säsongen vädrade Södertäljes supportrar sitt missnöje mot klubben. Inför kvällens match mot Östersund höll de upp en banderoll på läktaren:

“Läktare och tabell ljuger inte.

Ambition eller kompisrelation?

Agera innan det är för sent!”, löd budskapet från klacken.

– Man är missnöjda efter tre raka förluster, säger TV4:s programledare Kajsa Kalméus om banderollen och får medhåll av experten Fredrik Söderström:

– Det är ju skakigt i Södertälje, säger han.

SSK svarar efter banderollen

Det blev sedan en galen start på matchen mellan SSK och Östersund. Hemmalaget tog direkt en utvisning för sex man på isen och Östersund slog till direkt genom William Proos och det var 0-1 efter 96 sekunder. Två minuter senare kvitterade SSK genom Tarun Fizer och direkt efteråt fick man också spela i powerplay. Minuten efter kvitteringen kunde Daniel Norbe då skicka in 2-1 i PP-spelet.

Det tog dock endast 26 sekunder innan Östersund kvitterade genom en läcker aktion av William Proos som gjorde sitt andra mål i matchen. Ställningen var därmed 2-2 efter endast 5:15 minuters spel.

Mot slutet av första perioden fick SSK spela powerplay igen där Carter Souch blev målskytt för 3-2 till hemmalaget. I pausen svarade sedan Daniel Norbe om banderollen som visades upp på läktaren inför matchen.

– Det var inget som jag såg om jag ska vara ärlig. Vi har vårt fokus här på matchen och gör allt vad vi kan för att få med oss tre poäng, säger Norbe till TV4 i pausen.

Södertälje bryter förlustsviten

Powerplay fortsatte vara effektivt för Södertälje och i andra perioden kom lagets tredje PP-mål för kvällen. Den här gången var det A.J. Vanderbeck som slog till för att utöka ledningen till 4-2. I tredje perioden kunde SSK sedan punktera matchen helt och hållet.

A.J. Vanderbeck missade de första matcherna på säsongen men har sedan levererat i sin återkomst. Han gjorde nu sitt andra mål i matchen och står nu för 3+1 på fyra matcher så här långt.

Södertälje vann sedan matchen med 5-3 och bryter sin tre matchers långa förlustsvit.

Södertälje – Östersund 5–3 (3-2,1-0,1-1)

Södertälje: A.J. Vanderbeck 2, Tarun Fizer, Daniel Norbe, Carter Souch.

Östersund: William Proos 2, Albert Sjöberg.