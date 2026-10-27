Beskedet om målvaktens skada: "Fick ett bakslag"

Olof Lindbom väntas vara tillbaka i spel den här veckan.

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Det var i förra veckans förlustmatch mot Södertälje som målvakten Olof Lindbom klev av skadad efter bara en halv period . I stället fick Måns Goos hoppa in i målet i en match som BIK Karlskoga förlorade med 3-0.

Olof Lindbom saknades sedan i fredagens 3-1-vinst hemma mot Visby/Roma . Nu ger klubbens fystränare Edwin Lindström ett besked om burväktaren. Lindström berättar att Lindboms skada uppkom i en tidigare match men att han sedan ändå spelade vidare i bortamatchen mot Visby/Roma.

– Olof fick en smäll, i matchen mot Östersund veckan innan, som träffade lite illa. Sedan gick det bra mot Visby, han spelade match och kunde träna måndag och tisdag (förra veckan). Sedan fick han ett bakslag på matchvärmningen mot SSK. Olof kände att det inte gick att fullfölja och därför utgick han ganska hastigt där, säger Edwin Lindström i ett klipp på BIK:s sociala kanaler.

Då kan Olof Lindbom vara tillbaka

Nu kan dock Olof Lindbom snart vara tillbaka. Målvakten – som har fått en fin start på säsongen med 91,7 i räddningsprocent och 2,53 GAA på tio matcher trots lagets tunga start – kan göra comeback redan i veckan.

– Det går framåt med Olof och det är ingen jättestor skada. Beslut om match mot Leksand tas i morgon, på värmningen. Om han inte åker med upp till Leksand är fullt fokus på att han är tillbaka mot Nybro här hemma på fredag, säger fystränaren Lindström.

BIK Karlskoga ger besked om skadade forwarden

I fredagens vinst mot Visby/Roma fick BIK Karlskoga också en skada på forwarden Carson Golder. Det är osäkert om kanadensaren kommer till spel i veckan.

– Vi har vilat honom från is här i dag. Det är inget som jag är jätteorolig på sikt, men beslut om match i morgon kväll får vi ta på värmningen och se hur det känns. Vi kan väl säga att den är ”dag till dag”.

Sedan tidigare har BIK Karlskoga även Kalle Jellvert på skadelistan .