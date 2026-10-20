Skadebeskedet: Blir borta längre

Kalle Jellvert är skadad och blir borta minst två veckor framöver.

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BIK Karlskoga har haft en tuff start på säsongen och ligger på nionde plats i tabellen. Laget fick inleda säsongen utan nyförvärvet Oscar Lawner som var skadad, men är tillbaka sedan de senaste mötet med Visby/Roma.

Nu kommer en skadeuppdatering kring Kalle Jellvert. Centern som gör sin sjätte säsong med Karlskoga kommer vara borta från spel framöver. När han är tillbaka i laguppställningen är fortfarande oklart men det ska göras en ny uppdatering vid landslagsuppehållet som är i början av november.

"Kalle har den senaste tiden ådragit sig en skada som kommer hålla honom borta från spel ett tag framöver. Vi räknar med att göra en ny utvärdering efter landslagsuppehållet", skriver klubben på sin X.

Jellvert har hunnit spela nio matcher den här säsongen och har stått för tre assister.

Missat tre matcher

Senast Jellvert spelade var mot AIK Hockey vilket var tre matcher sedan. Han har lett fjärdekedjan i Karlskoga hela säsongen och de matcher han varit borta har Karlskoga fostrade Tobias Sjökvist gått in och axat centerrollen.

Karlskoga spelar sin nästa match borta mot Södertälje SK på onsdagskvällen.