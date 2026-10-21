Olof Lindbom utgick skadad när BIK Karlskoga åker på en ny förlust.

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Vi har varit vana att se BIK Karlskoga i toppen av HockeyAllsvenskan säsong efter säsong. Värmlänningarna har varit med och bråkat bland de bästa lagen i ligan under lång tid och så sent som i våras spelade Bofors final i jakten på att gå upp till SHL .

Under hösten har Karlskoga dock hackat rejält och inte alls gått att känna igen.

Inför kvällens bortamatch mot Södertälje hade Karlskoga blott en vinst på de åtta senaste matcherna. BIK förlorade sex raka matcher innan det blev ett trendbrott förra veckan i och med en 3-0-vinst mot Östersund . I fredags åkte Karlskoga dock på en tung förlust på Gotland mot nykomlingen Visby/Roma .

Olof Lindbom utgick skadad för BIK Karlskoga

Under onsdagskvällen kom ännu ett nederlag för ett uddlöst BIK. Det stod 0-0 efter första perioden där laget skiftade momentum med varandra. Det var dock oroväckande bilder för Bofors drygt halvvägs in i perioden. Olof Lindbom grinade illa efter en räddning och åkte sedan direkt ut i omklädningsrummet. Efter Lindboms skada fick Färjestads -lånet Måns Goos hoppa in i kassen för Karlskoga.

I andra perioden lossnade det sedan för Södertälje. Hampus Harlestam styrde in sitt första mål för säsongen när SSK tog ledningen med 1-0. När Karlskoga drog på sig ett flertal utvisningar kunde Södertälje också utöka till 2-0 genom Joni Ikonen.

– Det är en usel andra halva av perioden för Karlskoga. Man tar dumma beslut och dumma utvisningar. Det går inte att skylla på domarna hela tiden utan det är klantiga utvisningar. Man sätter sig i dåliga situationer och det utnyttjar Södertälje till slut, säger TV4-expeten Per Svartvadet i sändningen.

Ny förlust för Bofors: "Konstigt om man inte tvivlar"

BIK-profilen Henrik Björklund var sedan inte nöjd med lagets insats i Scaniarinken.

– Vi tappar några puckar i dåliga lägen och de får skölja över oss, lite i onödan tycker jag. Vi har kanske två, tre vassa lägen men vi behöver komma in mer mot målet så att det händer lite grejer. Vi måste komma in mer i de heta situationerna, säger Björklund och berättar sedan om det mentala läget i gruppen:

– Vi har en grupp med bra energi, det har vi. Det är klart att när man har haft många förluster, då vore det konstigt om man inte tvivlar på någonting. Men vi har varit starka tillsammans och det spretar inte åt något håll. Vi försöker komma ihop tillsammans, vi ska till samma mål och göra samma saker. Där är vi starka.

I tredje perioden försökte Bofors göra en anstormning men det ville sig sedan inte bättre än att Södertälje definitivt kunde punktera matchen när Adam Hesselvall skickade in 3-0 i tom kasse.

BIK Karlskoga har därmed förlorat åtta av de nio senaste matcherna och är nu nere på tionde plats i tabellen. Avståndet upp till toppen växer då bara mer och mer för värmlänningarna som är i stort behov av ett trendbrott.

Södertälje – Karlskoga 3–0 (0-0,2-0,1-0)

Södertälje: Hampus Harlestam, Joni Ikonen, Adam Hesselvall.

Karlskoga: –