"Upprorsstämning" i Karlskoga: "Ett solklart mål"

Karlskoga fick ett mål bortdömt mot Visby/Roma.

Foto: TV4 (skärmdump/montage).

Det var i den andra perioden av fredagsmötet med Visby/Roma som Rikard Olsén trodde att han utökat för sitt BIK Karlskoga genom att sätta sitt andra mål för säsongen. Men domaren signalerade snabbt för att situationen skulle granskas.

När tiden sedan tickade på utan ett beslut blev publiken otålig. Till slut dömdes också 2–0 bort.

– Det är en upprorsstämning i hallen här just nu. Man är inte nöjd här i Karlskoga direkt. Även på bänken reageras det nu, säger TV4:s kommentator Marcus Bühlund i sändningen.

– Här borde domaren egentligen bara åka fram och släppa pucken istället för att fördröja matchen ytterligare, fortsätter han när denne åker fram till BIK-båset för att förklara.

Bedömningen var att Visby-målvakten blivit störd av spelaren framför mål, och det krisande BIK, som fått en tung start på säsongen, återgick till en skör ledning.

Emanuelsson: "De hittar någon touch, som vanligt"

När signalen ekade för andra periodpaus ställde sig också Jesper Emanuelsson och gjorde sin åsikt hörd.

– Jag har inte så mycket att säga. Jag tycker att det är ett solklart mål. De hittar någon touch där på målvakten, som vanligt. Det är ju inte mål då, men jag tycker att det ska vara mål ändå – men det är inte jag som dömmer. Det är bara att köra vidare, säger Karlskoga-spelaren i TV4 och fortsätter om målskyttet för BIK:

– Vi har haft det på senaste, svårt att få pucken i mål. Ta den på mål och ta in kroppar där så studsar den in till slut. Jag har något missat öppet mål och sen en puck som blir bortdömt.

På grund av strömavbrott i Karlskoga försenades sedan period tre. Inför nedsläpp hade hemmalaget tagit 15 poäng på 13 matcher. Ett underbetyg efter fjolårets HA-final mot Björklöven.

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