Tar över efter ikonen – blir kapten i moderklubben

Anton Carlsson tar över "C:et" efter Jakob Karlsson.

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I våras kom beskedet att Jakob Karlsson tvingades bort från Vimmerby Hockey efter 13 säsonger i klubben. 37-åringen, som gjort både flest matcher och poäng i klubbens historia, erbjöds inget nytt kontrakt och valde i stället att avsluta sin karriär .

I en intervju med hockeysverige.se berättade Jakob Karlsson då om sin förvåning över beskedet att han inte fick vara kvar i Vimmerby.

– Det var omtumlande i stunden. Det kom oväntat och det var att inte så att det har funnits någon förvarning om det här. Vi var ganska överens om att vi skulle köra i ett till år. Därför kom det här med en blixt från klar himmel. Det har inte varit något missnöje med mitt spel från ledningens håll, sade Karlsson till hockeysverige.se i mars.

Anton Carlsson ersätter Jakob Karlsson som lagkapten i Vimmerby

Jakob Karlsson har varit lagkapten för Vimmerby under nästan alla sina år i klubben och när klubbikonen nu inte längre är kvar behöver han också ersättas som lagkapten.

Nu har den allsvenska klubben då tagit beslut att ge "C:et" till en annan hemmason. Det blir Anton Carlsson, som också har Vimmerby Hockey som moderklubb, som tar över som ny kapten. Vid sin sida får han Oskar Lindgren, Kevin Wennström och Arvid Hurtig som assisterande kaptener

"Fyra spelare med olika personligheter och ledaregenskaper – men med samma ansvar. Att bära ett C eller A på bröstet handlar om mer än det som händer under 60 minuter på isen. Om att sätta standarden i vardagen. Ta ansvar när det behövs. Dra med sig andra. Och stå upp för laget och människorna runt omkring. Anton, Oskar, Arvid och Kevin får tillsammans förtroendet att leda laget genom säsongen", skriver klubben via Instagram .

Anton Carlsson har spelat hela sin karriär i Vimmerby Hockey. Han har gjort 229 poäng på 430 matcher i VH-tröjan och ligger därmed trea i klubbens poängliga genom tiderna samt har gjort femte flest matcher för klubben. Detta är dock inte första gången som Carlsson bär "C:et" för moderklubben. Han var även lagkapten i Vimmerby säsongen 2020/21.