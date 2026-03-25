Klubbikonen dumpas: ”Jag var inte beredd”

Jakob Karlsson, 36, får inte förnyat kontrakt med moderklubben. Därmed lämnar Vimmerby-ikonen efter att ha gjort runt 500 matcher för klubben.

– Jag var inte beredd, säger Karlsson till Västervik-tidningen.

Foto: Daniel Nestor / Bildbyrån

Vimmerby Hockeys lagkapten Jakob Karlsson hade förväntat sig en fortsättning i klubben. Så blir det inte. Efter 525 matcher i Vimmerbytröjan har sportchefen Pelle Johansson tillsammans med tränaren Eric Karlsson valt att gå vidare med andra.

– Det var omtumlande. Jag var inte beredd och hade inte känt att jag var på väg ditåt. Samtidigt är jag 37 år och någon gång tar det slut. Det har jag varit medveten om, säger fd lagkaptenen till Västerviks-tidningen.

Även fast beslutet kommer som en chock accepterar han klubbens val.

– Jag har fått en förklaring, men inte så konkret. De tror att det blir bättre om de går vidare. Det är sportens gång.

Karlsson beskriver ansvaret som lagkapten som ett roligt uppdrag som också föll sig naturligt. Något han känner stolthet över är vad lagets lyckats prestera trots att oddsen inte var på deras sida.

– Vi kom från ett ganska bra gäng i ettan som oftast föll på målsnöret. Steg för steg har vi blivit bättre och bättre, och att vi till slut lyckades gå upp i Hockeyallsvenskan är det stora. Att vi inte gav upp, att vi kämpade i så många år. Det är jag väldigt stolt över, säger 36-åringen till VT.

Nu kommer Jakob Karlsson att lägga mer tid på familjen. Han kommer dock att vara i krokarna eftersom hans barn tränar hockey, men en tränarkarriär för han själv är inte aktuell i dagsläget.

Perfekta avslutet – trots chockbeskedet

Trots att det blev ett chockartat besked för Karlsson hade han inte kunnat få ett bättre avslut.

– Jag tycker egentligen det här är ett perfekt slut. Vi har haft tre fantastiska år, gjort något historiskt och blivit bättre varje säsong. Det är svårt att be om mer, säger han till VT.

Jakob Karlsson skriver historia i klubben som Vimmerby Hockeys meste spelare och bästa poängplockare genom tiderna med 419 poäng på 525 matcher. Han avslutar säsongen 2025/2026 med 17 poäng (6+11) på 52 framträdanden.

