Kaptenen öppnar upp om sveket: ”Omtumlande”

Lagkaptenen tillika Vimmerbys mesta spelare genom tiderna, Jakob Karlsson, 36, fick oväntat lämna klubben.

Nu är karriären över. Han har inga tankar om att fortsätta på andra håll.

– Nej, det har jag inte. Jag kommer inte flytta eller pendla, säger han till Hockeysverige.se.

I en öppenhjärtig intervju uttrycker han sin kärlek för klubben i hans hjärta, som han kommer fortsätta att stötta.

Jakob Karlsson, 36, får lämna Vimmerby oväntat.

Vimmerby gör sig av med lagkaptenen Jakob Karlsson. Ett besked som kom från ingenstans.

– Det var omtumlande i stunden. Det kom oväntat och det var att inte så att det har funnits någon förvarning om det här. Vi var ganska överens om att vi skulle köra i ett till år. Därför kom det här med en blixt från klar himmel. Det har inte varit något missnöje med mitt spel från ledningens håll.

Efter gårdagens chockbesked lämnar nu Jakob Karlsson hockeykarriären bakom sig. Han har inga tankar på att fortsätta på andra håll.

– Nej, det har jag inte. Jag kommer inte flytta eller pendla. Det tar för lång tid. Jag har bara varit intresserad av att spela här mina sista år.

Vill fokusera på företaget: ”Det ska bli kul

Det finns ju rätt många klubbar i din närhet.

– Jo, men jag kommer inte flytta härifrån. Jag har ett företag att driva och det är tajt som det är idag. Ska man lägga på en pendling på det, då blir det helt omöjligt. Det finns andra saker jag vill göra i livet.

– Jag kommer att kunna fokusera mer på mitt företag och familj. Det ska bli kul och min kollega gör ett fantastiskt jobb. Jag känner att det blir lite sämre under säsongen när det är så mycket fokus på hockeyn. När vi tog steget från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan har det varit så att det tar mycket mer tid i förberedelser och matchmöten. Det har varit en helt annan grej och den tiden har tagits från jobbet.

– Det kommer inte att vara så stort problem. Jag har inte några aktiva tankar på att vara engagerad i hockeyn. Man har varit insyltad i branschen i nästan 20 år. Det blir skönt att följa lite på distans.

”En trygg plats där jag har fått vara mig själv”

36-åringen blev en klubbikon och har gjort flest matcher i föreningens historia. Sedan 2017 har han varit tillbaka i ”sitt” Vimmerby.

– Det är klart att det är en stor del av mitt liv som har skett innanför de här fyra väggarna. Från kanske 6–7 års ålder. Sen att konkret sätta ord på det är ju svårt. Det är ju en gemenskap, en glädje men framförallt en trygg plats där jag har fått vara mig själv och där jag har fått bidra med mitt. Det har varit så mycket glädje där i den dagliga verksamheten.

Jakob Karlsson var en stor del i att laget klarade sig kvar förra säsongen.

Tillbaka till beskedet som kom under onsdagen, reflekterar han över sina egna insatser.

– Jag är inte jättenöjd med hur det gick efter jul, men ändå kom det lite oväntat. Jag känner att jag kunde bidra en säsong till. Så är det också i den här branschen, det är några människor som styr och ställer och så måste det vara och de fattar det här beslutet. Det är inte så mycket att göra.

– Jag är inte bitter eller besviken så heller. Men jag har tänkt tillbaka och fått mycket ut av den här tiden. Det har varit många ljusa stunder och synd att vi får avsluta så här. De sista åren är jag framförallt tacksam över. Vi köpte ju hus och bosatte oss här. Då var tanken att spela här resten av karriären. Och nu blev det så.

– Det har varit roligare att spela i Vimmerby än att spela hockey i stort. Det har varit grejen för mig att spela här. Folk man känner och tycker om, som bidrar med sitt och är sig själva. Folk som bidrar med det de är bra på.

”Det var den framgången jag sökte”

När han vände hem till Vimmerby var målet att det skulle bli som det blev. Att Vimmerby HC skulle bli en hockeyallsvensk klubb.

– Det var verkligen min förväntning att det skulle lyckas. Det var verkligen det jag absolut ville och det var den framgången jag sökte i karriären när jag var i 25-årsåldern. Jag är jätteglad och tacksam för att det lyckades.

– Jag menar, Hudiksvall exempelvis har varit nära i många år. Vi lyckades lösa det och det är väldigt svårt att gå upp. Jag är glad för att vi fick till det och lyckades.

Historien visar att det kan vara svårt att bygga en klubb som blir hållbar i Hockeyallsvenskan, efter en uppflyttning från Hockeyettan.

– Ja, så är det verkligen. Det är också väldigt små marginaler. Det som gör att man lyckas på året man gick upp. Man är ödmjuk inför hur små marginalerna är och vilka saker man måste ha med sig. Samtidigt kändes det som att det var emot oss när vi inte gick upp alla de här åren och man kände att det var så oerhört nära. Att man fick göra allt det här och att man fick vara med om allt detta, det är en stor glädje och stolthet i det.

Jakob Karlsson älskade att stå där i sin klubbs dräkt.

Fortsätter att stötta föreningen: ”Alltid varit supporter”

Det är många i föreningen som han lyfter som har varit en stor del i framgången.

– Det är väl egentligen alla egna produkter som har varit med. Från mig till 95-96-klassen som blev väldigt bra spelare. Det var ganska otroligt när jag kom hem första gången och vi hade elva egna produkter i laguppställningen. Det är det jag känner är förklaringen till allt. Framgångsfaktorn är ju de kullar med egna produkter vi fick fram. Det är väl en tacksamhet i glädjen som det har varit att spela med dem och växa upp med dem

– Att vi kan skapa en sån här kul grej tillsammans. Det är det man kommer att bära med sig.

Det känns som att du ändå kommer att stötta dem framöver.

– Ja, absolut. Jag kommer att vara supporter, det har jag alltid varit.