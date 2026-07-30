Tvingades bort – nu avslutar han karriären

Jakob Karlsson lägger skridskorna på hyllan.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

Jakob Karlsson har gjort både flest poäng (419) och flest matcher (525) i Vimmerby Hockeys historia. Han spelade 13 säsonger i klubben och var lagkapten nästan varenda säsong. Därför kom det som en överraskning när Vimmerby tackade av ikonen i våras och meddelade att han inte erbjudits något nytt kontrakt.

37-åringen fick därför plötsligt lämna klubben i sitt hjärta, när han själv hade varit inställd på att stanna ytterligare en säsong. I en intervju med hockeysverige.se berättade Jakob Karlsson om sin förvåning över beskedet.

– Det var omtumlande i stunden. Det kom oväntat och det var att inte så att det har funnits någon förvarning om det här. Vi var ganska överens om att vi skulle köra i ett till år. Därför kom det här med en blixt från klar himmel. Det har inte varit något missnöje med mitt spel från ledningens håll, sade Karlsson till hockeysverige.se i mars.

Jakob Karlsson avslutar hockeykarriären

Nu står det också klart att det inte blir något mer spel för Jakob Karlsson framöver. I ett långt inlägg på Instagram bekräftar centern att han lägger skridskorna på hyllan.

"Nu har den stunden som till slut når alla kommit till mig. Min tid på isen är över, 37 år gammal. Mitt 20-åriga jag är chockad över att jag spelade såhär länge", skriver Karlsson bland annat.

För Jakob Karlsson var karriärens största ögonblick när han var med och förde moderklubben Vimmerby upp till HockeyAllsvenskan 2024.

"Jag är glad för allt det fina jag fick uppleva. Stolt för allt jag gjorde. Tacksam för att vi lyckades förverkliga vår omöjliga dröm och baxade denna lilla förening ända till eliten. Jag vet hur förbannat svårt det var och jag vet att jag alltid satte laget främst. Inte mig själv, inte spelarna, inte tränarna, inte sportcheferna. Det enda jag ville var att vinna med min klubb", skriver han.

Under sin karriär spelade Jakob Karlsson 268 matcher i HockeyAllsvenskan där han, förutom Vimmerby, också spelade för Växjö , Karlskrona , Oskarshamn , Södertälje och Pantern. I Hockeyettan var Karlsson ständigt en toppspelare och gjorde där hela 496 poäng på 534 matcher.