Patrick Rørbu Elvsveen fortsätter att leverera starkt på försäsongen.

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När Mora och Västerås möttes i Dalarna förra veckan var det VIK som gick segrande ur striden med 2-1. I kväll möttes lagen igen, den här gången i Rocklunda, och då fick Mora revansch.

Myförvärvet Patrick Rørbu Elvsveen har imponerat för Mora under försäsongen och hittade återigen rätt när han prickade in 0-1 i powerplay. Sedan utökade Mora till 2-0 genom Ettan-värvningen Loa Millfors.

Andra perioden blev mållös men i tredje fortsatte Mora att leverera. Lagets tredje mål gjordes av Svante Sjödin via en styrning i powerplay innan Georg Weigelt utökade till 4-0 strax därefter.

Patrick Rørbu Elvsveen tvåmålskytt för Mora mot Västerås

Det skulle därefter också bli 5-0 (!) till Mora när Patrick Rørbu Elvsveen höll sig framme igen. Den här gången i boxplay. Pucken gick ner över hela isen mot VIK-målvakten Benedikt Oschgan som klev ut ett steg för att ta emot pucken. Det var dock Rørbu Elvsveen som hann först och kunde peta in pucken förbi Oschgan som bara kunde stå och titta på när pucken rullade in bakom honom.

Två fullträffar av Patrick Rørbu Elvsveen som nu alltså har gjort fem mål på sex matcher under årets säsong.

– Det är kul att få vara med och bidra lite offensivt. Jag är jättenöjd med att komma till Mora och få chansen att spela mycket. Jag får spela med bra spelare också så jag trivs bra, säger norrmannen själv till Sportbladet om sin fina försäsong.

Västerås fick sedan in ett tröstmål i spel fem-mot-tre precis i matchens slutminuter. Det var den förre Mora-backen Anton Olsson som blev målskytt för andra matchen i rad. Han nätade mot sin tidigare klubb förra veckan och gjorde nu alltså mål igen för VIK.

Slutresultatet blev alltså 5-1 till Mora som revanscherar sig efter förlusten mot Västerås förra veckan. Mora har nu tre vinster och tre förluster på sex matcher under försäsongen. VIK å sin sida har tre vinster och två förluster på fem matcher inför säsongen i HockeyAllsvenskan .

Västerås – Mora 1–5 (0-2,0-0,1-3)

Västerås: Anton Olsson.

Mora: Patrick Rørbu Elvsveen 2, Loa Milfors, Svante Sjödin, Georg Weigelt, .