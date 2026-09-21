Han tar över som sportchef i Mora

Johan Andersson i Timrå.

Foto: Nils Jakobsson / Bildbyrån.

Mora IK har hittat sin nya sportchef. Det blir Johan Andersson, även kallad bagarn, som tar över. 42-åringen har varit utanför ishockeyn de senaste åren men återvänder nu alltså för att ta över den allsvenska klubben. Tidigare har han endast gjort inhopp som tränare i Nynäshamn, Trojas J20-lag och Växjös J18-lag.

Nu får han alltså en ny utmaning som sportchef för dalalaget.

– Johan har en mycket stark och förtroendeingivande personlighet. Han har värdefulla erfarenheter både från elitidrotten och sitt arbete inom Polismyndigheten. Han har dessutom tagit sig vidare efter motgångar och omvandlat de erfarenheter till en styrka som han i dag använder för att hjälpa andra ishockeyspelare att utvecklas, säger Mora IK:s tillförordnade klubbdirektör Mikael Ahlerup i ett pressmeddelande.

Som spelare var Johan Andersson framgångsrik och spelade bland annat 45 landskamper för Sverige. Det blev även två VM med ett brons som resultat. Under karriären representerade han klubbar som Linköping HC, Timrå IK, Färjestad BK och så klart moderklubben IF Troja-Ljungby.

Det har stormat en hel del i Mora under den senaste tiden. Klubben kantas av ekonomiska bekymmer och sedan Andreas Hägglund lämnade för LHC har klubben stått utan en sportchef. Men nu blir det alltså "bagarn" som kliver in i den rollen.