De bästa värvningarna - i U20 Nationell
U20

De bästa värvningarna - i U20 Nationell

Publicerad 21 september 2026 13:25
Martin Jansson
Martin Jansson
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U20 Nationell är i full gång och flera talanger har redan hunnit utmärka sig. Här kollar jag närmare på de fem bästa övergångarna i juniorserien till den här säsongen.

  • Öste in poäng i Timrå förra säsongen.
  • Valde bort Hockeyettan - för HV71.
  • Gjorde mål i sin allsvenska debut.
  • Byter Rögle mot Malmö.

Juniorligan har dragit igång på allvar och hösten i U20 Nationell brukar kunna vara en indikation på vilka som är först redo att ta steget upp i seniorhockeyn. Den här säsongen har serien utökats med ett par lag samtidigt som den har blivit äldre i och med förbudet mot U17-spelare.

Under sommaren fick vi också se en del klubbyten. Det handlar dels om sistaårsjuniorer som hoppas få ett genombrott på annan ort sedan HG-avtalet löpt ut. Samtidigt finns det också de som jagar en större roll och ett miljöombyte. Helt klart är att en hel del spännande spelare har bytt klubb.

Kollar vi på fjolårets poängliga har fyra av de fem bästa spelarna faktiskt bytt klubb till den här säsongen.

Givetvis har ett antal talanger lämnat för Nordamerika. Men det är också ett gäng som har bytt klubb inom Sverige. Här kollar jag därför närmare på de bästa värvningarna till U20 Nationell den här säsongen.

De juniorspelarna som har bytt klubb och primärt är tänkta att spela seniorhockey har jag inte tagit i beaktning i den här listan.

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