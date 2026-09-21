Euro Hockey Tour

Efter turneringssegern - här är nästa Damkronorna

Publicerad 21 september 2026 13:24
Martin Jansson
Martin Jansson
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Erika Holst vann sin första turnering som förbundskapten. Nu har 47-åringen tagit ut en ny trupp till samlingen i Lahtis.
– Det är väldigt viktigt för oss att få möjligheten att titta på många spelare, säger förbundskaptenen.

Erika Holst har tagit ut en ny trupp.
Erika Holst har tagit ut en ny trupp.
Foto: Mathilda Schuler / Bildbyrån.

Damkronorna började säsongen med att vinna en turnering i Schweiz. Nu ska de bygga vidare på det med en Euro Hockey Tour-turnering i Lahtis, Finland. Då får också flera nya spelare chansen. Inte minst är målvaktsparet helt nytt samtidigt som även ett antal backar och forwards också är nya i truppen.

Det här är också sista turneringen innan Lidl Hockey Games och VM-truppen tas ut.

– Det är väldigt viktigt för oss att få möjligheten att titta på många spelare. Det är kort tid till november, och vissa svar behöver vi få redan nu. Det här är sista turneringen innan vi tar truppen till Lidl Hockey Games och VM, så tiden att visa framfötterna är verkligen inne, säger Erika Holst.

Truppen

Målvakter
30 Emma Söderberg, SDE HF
33 Lisa Jönsson, Northeastern University

Backar
4 Linnéa Andersson, Frölunda HC
9 Jessica Adolfsson, Linköping HC
12 Maja Nylén Persson, New York Sirens
21 Lova Blom, Brynäs IF
37 Josefine Holmgren, SDE HF
42 Ella Sköldebäck, SDE HF
71 Anna Kjellbin, Team Sweden

Forwards
11 Josefin Bouveng, Team Sweden
13 Wilma Sundin, Brynäs IF
16 Tilde Grillfors, Brynäs IF
17 Sofie Lundin, Frölunda HC
18 Ella Hellman, Frölunda HC
19 Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres
22 Hanna Thuvik, Brynäs IF
23 Thea Johansson, HV71
24 Ebba Hedqvist, Luleå HF
25 Lina Ljungblom, Montréal Victorie
28 Jenny Antonsson, Brynäs IF
34 Mira Hallin, MoDo Hockey
67 Michelle Löwenhielm, Linköping HC

Spelschema
Onsdag 30 september
11.30 Sverige-Schweiz

Fredag 2 oktober
13.00 Tjeckien-Sverige

Lördag 3 oktober
17.00 Finland-Sverige

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