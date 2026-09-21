Erika Holst har tagit ut en ny trupp.

Foto: Mathilda Schuler / Bildbyrån.

Damkronorna började säsongen med att vinna en turnering i Schweiz. Nu ska de bygga vidare på det med en Euro Hockey Tour-turnering i Lahtis, Finland. Då får också flera nya spelare chansen. Inte minst är målvaktsparet helt nytt samtidigt som även ett antal backar och forwards också är nya i truppen.

Det här är också sista turneringen innan Lidl Hockey Games och VM-truppen tas ut.

– Det är väldigt viktigt för oss att få möjligheten att titta på många spelare. Det är kort tid till november, och vissa svar behöver vi få redan nu. Det här är sista turneringen innan vi tar truppen till Lidl Hockey Games och VM, så tiden att visa framfötterna är verkligen inne, säger Erika Holst.

Truppen

Målvakter

30 Emma Söderberg, SDE HF

33 Lisa Jönsson, Northeastern University

Backar

4 Linnéa Andersson, Frölunda HC

9 Jessica Adolfsson, Linköping HC

12 Maja Nylén Persson, New York Sirens

21 Lova Blom, Brynäs IF

37 Josefine Holmgren, SDE HF

42 Ella Sköldebäck, SDE HF

71 Anna Kjellbin, Team Sweden

Forwards

11 Josefin Bouveng, Team Sweden

13 Wilma Sundin, Brynäs IF

16 Tilde Grillfors, Brynäs IF

17 Sofie Lundin, Frölunda HC

18 Ella Hellman, Frölunda HC

19 Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres

22 Hanna Thuvik, Brynäs IF

23 Thea Johansson, HV71

24 Ebba Hedqvist, Luleå HF

25 Lina Ljungblom, Montréal Victorie

28 Jenny Antonsson, Brynäs IF

34 Mira Hallin, MoDo Hockey

67 Michelle Löwenhielm, Linköping HC

Spelschema

Onsdag 30 september

11.30 Sverige-Schweiz

Fredag 2 oktober

13.00 Tjeckien-Sverige

Lördag 3 oktober

17.00 Finland-Sverige