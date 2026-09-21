Damkronorna började säsongen med att vinna en turnering i Schweiz. Nu ska de bygga vidare på det med en Euro Hockey Tour-turnering i Lahtis, Finland. Då får också flera nya spelare chansen. Inte minst är målvaktsparet helt nytt samtidigt som även ett antal backar och forwards också är nya i truppen.
Det här är också sista turneringen innan Lidl Hockey Games och VM-truppen tas ut.
– Det är väldigt viktigt för oss att få möjligheten att titta på många spelare. Det är kort tid till november, och vissa svar behöver vi få redan nu. Det här är sista turneringen innan vi tar truppen till Lidl Hockey Games och VM, så tiden att visa framfötterna är verkligen inne, säger Erika Holst.
Truppen
Målvakter
30 Emma Söderberg, SDE HF
33 Lisa Jönsson, Northeastern University
Backar
4 Linnéa Andersson, Frölunda HC
9 Jessica Adolfsson, Linköping HC
12 Maja Nylén Persson, New York Sirens
21 Lova Blom, Brynäs IF
37 Josefine Holmgren, SDE HF
42 Ella Sköldebäck, SDE HF
71 Anna Kjellbin, Team Sweden
Forwards
11 Josefin Bouveng, Team Sweden
13 Wilma Sundin, Brynäs IF
16 Tilde Grillfors, Brynäs IF
17 Sofie Lundin, Frölunda HC
18 Ella Hellman, Frölunda HC
19 Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres
22 Hanna Thuvik, Brynäs IF
23 Thea Johansson, HV71
24 Ebba Hedqvist, Luleå HF
25 Lina Ljungblom, Montréal Victorie
28 Jenny Antonsson, Brynäs IF
34 Mira Hallin, MoDo Hockey
67 Michelle Löwenhielm, Linköping HC
Spelschema
Onsdag 30 september
11.30 Sverige-Schweiz
Fredag 2 oktober
13.00 Tjeckien-Sverige
Lördag 3 oktober
17.00 Finland-Sverige