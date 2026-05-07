Mika Zibanejad nobbar VM

Det blir inget hockey-VM för Mika Zibanejad.

New York Rangers-stjärnan väljer att tacka nej till mästerskapet.

– Det var inte aktuellt, säger Zibanejad till Sporthuset podcast.

Mika Zibanejad tackar nej till hockey-VM

Photo: Carl Sandin / Bildbyrån

Igår kom glädjebeskedet att Lucas Raymond är klar för hockey-VM. Många hade nog hoppats att Mika Zibanejad också skulle ansluta till Tre Kronor, det kommer han inte att göra.

– Jag hade konversationer med förbundskaptenen Sam Hallam och general managern Josef Boumedienne. Jag kände med hur säsongen har varit, spel i OS och hur kroppen känns så var det inte aktuellt. Det var inte så långa konversationer egentligen, säger Zibanejad till Sporthuset podcast.

New York Rangers stjärnan toppade den interna poängligan under den gångna säsongen. På 81 matcher gjorde 33-åringen 78 poäng (34+44). Under OS fick han också poängproduktionen att funka när han på fem matcher stod för sex poäng (3+3).

Dessutom kommer det ytterligare ett avbräck. Enligt Sportbladets uppgifter har även Rickard Rakell tackat nej till mästerskapet.

Source: Mika Zibanejad @ Elite Prospects