Kanadas VM-lag spelade på söndagen sin första träningsmatch inför hockey-VM. Då hamnade den nyutnämnda lagkaptenen Macklin Celebrini i centrum. Med fyra poäng ledde han Kanada till en 6–1-seger mot Frankrike i Paris.

Macklin Celebrini är het inför hockey-VM.

Han är yngst i den kanadensiska VM-truppen – ändå blev San Jose Sharks-stjärnan Macklin Celebrini utsedd till lagkapten för ett rutinerat landslag.

När Kanada påbörjade förberedelserna inför turneringen i Schweiz var det också 19-åringen som klev fram.

Med ett mål och tre assist var han i allra högsta grad delaktig i 6–1-segern mot Frankrike. Detta fem dagar innan Kanada kliver in i VM genom att möta Sverige i premiären i Fribourg.

Det var 1–1 efter första perioden innan Kanada skakade av sig ringrosten och sköt fyra mål i andra ronden. Celebrini hade assist på mål av Winnipeg Jets-spelarna Mark Scheifele och Gabriel Vilardi innan han själv satte 5–1. Den fjärde poängen kom när han spelade fram John Tavares till 6–1-målet i powerplay.

Kanada spelar ytterligare en träningsmatch innan VM-premiären mot Sverige på fredag. På onsdag kväll väntar Ungern i schweiziska Neuchâtel.

Frankrike finns inte med i VM:s toppgrupp efter att ha åkt ut i fjol. Inte heller lyckades man kvala sig tillbaka till 2027 års turnering i Tyskland. I kvalet var det i stället Kazakstan och Ukraina som säkrade uppflyttningsplatserna dit.

Frankrike – Kanada 1–6 (1–1, 0–4, 0–1)

Frankrike: Guillaume Leclerc.

Kanada: Parker Wotherspoon, Dylan Holloway, Mark Scheifele, Gabriel Vilardi, Macklin Celebrini, John Tavares.