Smällen: Stjärnans VM är över

Teuvo Teräväinen missar resten av ishockey-VM. Finländaren drog på sig en skada i premiärsegern mot Tyskland under fredagen.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Finland har ett starkt lag till årets VM där Teuvo Teräväinen var tänkt att vara en av de stora ledarna. I premiären mot Tyskland klev han också fram med två assist. Men det blev den sista matchen det här mästerskapet. För nu meddelar Finland att forwarden missar resten av mästerskapet.

Det till följd av en skada han ådrog sig under premiären, som Lejonen vann med 3-1.

— En verkligt olycklig situation, jag önskar Teuka ett snabbt tillfrisknande och lycka till å hela lagets vägnar, säger deras general manager Jere Lehtinen i ett pressmeddelande.

Det är tillåtet att byta ut en skadad spelare mot en annan utan att en plats bränns i truppen. Finland väljer nu att addera Eemil Eeholtz, till vardags i Kärpät, till truppen. Forwarden har under de senaste åren varit av intresse för svenska klubbar, men valde sedan säsongen tog slut att skriva på för en fortsättning i Finland. Lejonen har nu fortsatt tre platser öppna i truppen.

Teuvo Teräväinen har vunnit JVM-guld med Finland och har även en Stanley Cup på meritlistan. Chicago Blackhawks-forwarden spelade även OS för Finland tidigare under säsongen. På 16 VM-matcher i karriären har det blivit totalt 27 poäng.

