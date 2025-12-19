Finsk supertalang stoppas från JVM: ”Nära en plats i NHL”

Konsta Helenius, 19, har redan spelat två JVM.

Men det blir inget tredje.

Buffalo Sabres berättar på fredagen att man sätter stopp för supertalangens medverkan.

Konsta Helenius får inte spela ett tredje JVM med sitt Finland. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / kod MB / MB1049

Finland förbereder sig inför JVM i Minnesota, USA. Men nu har man fått ett tungt nej, från NHL-klubben Buffalo Sabres.

Enligt den finländska nyhetssajten Kiekko Uutiset har nu Buffalos GM Jarmo Kekäläinen bekräftat att Konsta Helenius stannar i Buffalos organisation under turneringen.

Något som innebär en stor smäll för Finland inför JVM.

– Vi har beslutat att Helenius fortsätter hos oss och inte kommer att delta i JVM, säger han enligt tidningen.

Förlorar toppcentern: ”Nära en plats i NHL”

Anledningen ska vara att han har en viktig roll i AHL med Rochester Americans och behövs i laget under perioden som turneringen pågår.

– Han är verkligen nära en plats i NHL och han har fått spela många och viktiga minuter i stora roller här, säger Kekäläinen vidare.

Konsta Helenius, 19, har spelat två JVM och varit med och tagit silver. Han väntades ta nyckelrollen som förstacenter i turneringen.