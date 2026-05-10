Veteranen blir kapten för regerande världsmästarna
Justin Faulk får bära C:et för regerande världsmästarna USA under hockey-VM 2026 i Zürich. Veteranbacken leder en talangfull amerikansk trupp där Ryan Lindgren och Mathieu Olivier blir assisterande kaptener.
USA Hockey har presenterat kaptensgruppen inför 2026 års VM i Schweiz – och det blir den rutinerade backen Justin Faulk som får bära kaptensbindeln för USA.
Backkollegan Ryan Lindgren och forwarden Mathieu Olivier utses samtidigt till assisterande kaptener i den amerikanska truppen.
Faulk leder ett på pappret talangfullt amerikanskt lag, även om erfarenheten av medaljframgångar på seniornivå är relativt begränsad. Forwardsstjärnan Matthew Tkachuk är den enda spelaren i årets trupp som vann OS-guld med USA i Milano tidigare under året.
Samtidigt återvänder unga talanger som Mason Lohrei och Isaac Howard från VM-laget som tog guld i fjol – USA:s första VM-guld på herrsidan på 92 år.
Justin Faulk har tagit två VM-brons med USA
För Faulk blir det ännu ett stort internationellt uppdrag i karriären. Den 34-årige backen har tidigare spelat tre VM-turneringar för USA och tagit brons både 2013 och 2015. Han representerade även USA vid OS i Sotji 2014, vilket var senaste gången NHL-spelare deltog i OS innan återkomsten i Milano tidigare i år.
Den gångna NHL-säsongen stod Faulk för en stabil offensiv produktion. Efter spel i både St. Louis Blues och Detroit Red Wings noterades han för 40 poäng på 77 matcher.
För Lindgren väntar debut i seniorlandslaget. Backen har däremot omfattande erfarenhet från juniorlandslagsspel och var med och tog JVM-guld 2017 samt JVM-brons året därpå. Han har även ett silver från World Under-17 Hockey Challenge 2014 och ett brons från U18-VM 2016.
Olivier gör samtidigt sitt första framträdande någonsin i USA:s landslagströja. Den fysiske forwarden har tillbringat de fyra senaste säsongerna i Columbus Blue Jackets och har producerat över 25 poäng under vardera av de två senaste säsongerna.Storbitannien, Finland, Tyskland, Lettland, Ungern och Österrike i gruppspelet.
USA:s trupp till hockey-VM 2026
Målvakter
- Drew Commesso
- Devin Cooley
- Joseph Woll
Backar
- Will Borgen
- Declan Carlile
- Connor Clifton
- Justin Faulk
- Wyatt Kaiser
- Ryan Lindgren
- Mason Lohrei
- Ryan Ufko
Forwards
- Matt Coronato
- Paul Cotter
- James Hagens
- Isaac Howard
- Sam Lafferty
- Ryker Lee
- Ryan Leonard
- Oliver Moore
- Danny Nelson
- Tommy Novak
- Mathieu Olivier
- Max Plante
- Max Sasson
- Matthew Tkachuk
