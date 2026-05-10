Veteranen blir kapten för regerande världsmästarna

Justin Faulk får bära C:et för regerande världsmästarna USA under hockey-VM 2026 i Zürich. Veteranbacken leder en talangfull amerikansk trupp där Ryan Lindgren och Mathieu Olivier blir assisterande kaptener.

Foto: GEPA pictures/ Matic Klansek

USA Hockey har presenterat kaptensgruppen inför 2026 års VM i Schweiz – och det blir den rutinerade backen Justin Faulk som får bära kaptensbindeln för USA.

Backkollegan Ryan Lindgren och forwarden Mathieu Olivier utses samtidigt till assisterande kaptener i den amerikanska truppen.

Faulk leder ett på pappret talangfullt amerikanskt lag, även om erfarenheten av medaljframgångar på seniornivå är relativt begränsad. Forwardsstjärnan Matthew Tkachuk är den enda spelaren i årets trupp som vann OS-guld med USA i Milano tidigare under året.

Samtidigt återvänder unga talanger som Mason Lohrei och Isaac Howard från VM-laget som tog guld i fjol – USA:s första VM-guld på herrsidan på 92 år.

Justin Faulk har tagit två VM-brons med USA

För Faulk blir det ännu ett stort internationellt uppdrag i karriären. Den 34-årige backen har tidigare spelat tre VM-turneringar för USA och tagit brons både 2013 och 2015. Han representerade även USA vid OS i Sotji 2014, vilket var senaste gången NHL-spelare deltog i OS innan återkomsten i Milano tidigare i år.

Den gångna NHL-säsongen stod Faulk för en stabil offensiv produktion. Efter spel i både St. Louis Blues och Detroit Red Wings noterades han för 40 poäng på 77 matcher.

För Lindgren väntar debut i seniorlandslaget. Backen har däremot omfattande erfarenhet från juniorlandslagsspel och var med och tog JVM-guld 2017 samt JVM-brons året därpå. Han har även ett silver från World Under-17 Hockey Challenge 2014 och ett brons från U18-VM 2016.

Olivier gör samtidigt sitt första framträdande någonsin i USA:s landslagströja. Den fysiske forwarden har tillbringat de fyra senaste säsongerna i Columbus Blue Jackets och har producerat över 25 poäng under vardera av de två senaste säsongerna.Storbitannien, Finland, Tyskland, Lettland, Ungern och Österrike i gruppspelet.

USA:s trupp till hockey-VM 2026

Målvakter

Drew Commesso

Devin Cooley

Joseph Woll

Backar

Will Borgen

Declan Carlile

Connor Clifton

Justin Faulk

Wyatt Kaiser

Ryan Lindgren

Mason Lohrei

Ryan Ufko

Forwards