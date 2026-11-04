IIHF fortsätter motsätta sig ryskt deltagande: "Betydande utmaningar"

IIHF fortsätter motsätta sig ryskt deltagande i internationella turneringar – CAS beslut till trots. Foto: Bildbyrån

Hockeyvärlden fortsätter att svaja efter att idrottens skiljedomstol (CAS) i förra veckan gav Ryssland rätt i sin överklagan av Internationella ishockeyförbundets (IIHF) beslut att porta nationen från sina turneringar på grund av det pågående anfallskriget i Ukraina.

De senaste dagarna har förbund efter förbund – inklusive Sveriges – meddelat att man inte tänker spela mot Ryssland om de i slutändan skulle återinstalleras i den internationella ishockeyn.

Till en följd av det har IIHF nu släppt ett pressmeddelande där man understryker att man tycker att CAS tagit fel beslut. Man påpekar också det orimliga i att Ryssland ska delta redan i JVM i Edmonton och Red Deer i Kanada nästa månad.

IIHF: "Globala konsekvenserna har underskattats"

IIHF skriver:

"Efter det senaste rådsmötet står Internationella ishockeyförbundet (IIHF) fast vid sin oenighet med idrottens skiljedomstols (CAS) beslut. Förbundet kommer att fortsätta följa den fortsatta utvecklingen noggrant och analysera vilka konsekvenser beslutet får för de berörda IIHF-världsmästerskapen.

IIHF är medvetet om de senaste uttalandena från flera nyckelaktörer med anledning av beslutet och analyserar noggrant de olika scenarierna kring CAS utslag. Som förbundet framförde till CAS skulle ett omedelbart återinförande av ryska lag innebära betydande praktiska och sportsliga utmaningar. Det handlar bland annat om visum- och inresekrav, säkerhetsarrangemang, logistiska begränsningar och konsekvenser för tävlingsformaten. Utmaningarna förstärks dessutom av den begränsade tid som återstår, då vissa turneringar bara ligger några veckor bort.

De globala konsekvenserna av CAS-panelens beslut och de utmaningar det skapar för alla inblandade har underskattats betydligt. IIHF:s råd för en fortsatt dialog med medlemsförbunden, arrangörskommittéer, värdländernas myndigheter och andra viktiga intressenter för att komma fram till den bästa möjliga lösningen.

De främsta prioriteringarna är fortsatt säkerheten för samtliga deltagare, lag, funktionärer och åskådare, att mästerskapen kan genomföras utan störningar samt att tävlingarnas sportsliga integritet upprätthålls.

Ytterligare information kommer att presenteras under de kommande dagarna."

Så sent som under tisdagen meddelade Kanadas premiärminister Mark Carney att det inte är aktuellt att släppa in ryska atleter i landet inför JVM som startar 26 december. Inte heller Tjeckien vill släppa in ett ryskt juniorlandslag som, i enlighet med CAS beslut, skulle få kliva in i U18-VM för flickor i Ostrava 8 januari.