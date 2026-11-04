Beskedet i natt: Ryssland stoppas från JVM

Kanadas premiärminister Mark Carney. Foto: Bildbyrån.

Det stormar i hockeyvärlden efter att idrottens skiljedomstol, CAS, gett Ryssland rätt att vara med i samtliga ishockeymästerskap från och med vinterns Junior-VM. Sedan dess har vi dock sett Sverige, Tjeckien, Finland, Lettland, Norge och Danmark gå ut med besked om att de vägrar spela mot Ryssland. Dock utan att bojkotta själva mästerskapet.

Och nu kommer ytterligare en smocka mot Ryssland. Kanada, som arrangerar JVM om lite knappt två månader, kommer nämligen inte släppa in de ryska spelarna i landet. Det meddelade Kanadas premiärminister Mark Carney i natt.

– Ryssland och Belarus stödjer detta olagliga, omotiverade och fruktansvärda krig i Ukraina. .Så länge det pågår kommer inga av dessa idrottare att få tävla för sina länder i Kanada. Så om ni specifikt frågar om JVM kommer ryssarna inte att vara där.

JVM avgörs i Edmonton

Kanada kommer helt enkelt inte ge de ryska spelarna visum för att komma in i landet.¨

– Vi har väntat på att regeringarna ska ta ställning på en övergripande nivå, eftersom det i slutändan kommer att styra hur de här turneringarna arrangeras. Vi förlitar oss på våra OPC:er (Olympic Programme Commission) för att kommunicera direkt med regeringarna, men vissa av de mindre hockeyförbunden har en mer direkt kontakt med sina OPC:er och regeringar, vilket gör att saker och ting går lite snabbare, har en källa också sagt till Sportsnet .

Det kanadensiska ishockeyförbundet uttalade sig senare om premiärministerns besked:

– Vi tackar regeringen för deras starka position om att de ämnar att förhindra ryska och belarusiska idrottare från att delta i idrottsevenemang som tar plats på kanadensisk mark, skrev man i ett pressmeddelande.

– Vi kommer ha ett möte med vår styrelse den här veckan för att se hur vi går vidare nu, med tanke på regeringens tydliga position.

JVM spelas i Edmonton och Red Deer och drar igång på annandag jul.